Dedica carta a beneficiados esposa de donador de órganos en Dolores Hidalgo

Guanajuato, Gto. La esposa de un donador de órganos que falleció este jueves en Dolores Hidalgo por traumatismo craneoencefálico, escribió una carta dirigida a los beneficiados con un trasplante.

“Hola soy la esposa de la persona que hoy regala vida, quiero que sepas que no es nada fácil tomar una decisión como lo es donar órganos, cuando no entendemos lo que es”, dijo la esposa de Felipe Mata de 40 años quien fue encontrado sobre la vía pública en Dolores Hidalgo y falleció por un golpe en la cabeza.

“Hoy con este dolor tan grande que siento al ver a mi esposo sin vida en su cabeza y la impotencia de no poder hacer algo por él, entiendo el dolor de todas esas personas que están a mí alrededor y me di cuenta que no hay dolor más grande que ver a un familiar sufriendo o sin vida”.

“Decidí que mi esposo diera vida con sus órganos, ahora como nunca me siento orgullosa del héroe que vivió conmigo durante trece años y que aparte de darme como regalo una hermosa hija, se siente orgullosa de él y que ese encuentra destrozada por su partida, hoy regala vida, disfruta la vida porque cada minuto que pasa es un gran regalo que Dios nos da”.

En el Hospital General de Dolores Hidalgo de la Secretaría de Salud, se realizó la procuración de los riñones, corneas y el hígado, este último enviado a la Ciudad de México desde Guanajuato.

En total fueron cinco personas los que se beneficiaron con esta donación múltiple y quienes recibieran una copia de la carta escrita de puño y letra de la esposa del héroe que hoy les devuelve una esperanza de vida.

Gracias a la intervención de personal del Centro Estatal de Trasplantes fue posible la procuración de los órganos, en coordinación con personal del Hospital de Dolores Hidalgo.

Con este donador suman este año en el estado 83 donadores, de quienes se han generado 307 órganos y tejidos: 128 riñones, 139 corneas, 7 hígados, 4 corazones, 28 tejidos musculo esqueléticos y una piel.

Además se han realizado en territorio guanajuatense 425 trasplantes, de ellos 220 son de riñón, 194 corneas 10 médula ósea y un hígado.