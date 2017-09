Defensora de Diego Sinhue ante el IEEG también asesoró al Congreso Local para la Reforma Electoral

Guanajuato, Gto. Luego de asesorar al Congreso de Guanajuato para las reformas en materia electoral aprobadas hace unos meses, Rosa María Cano Melgoza se presentó como representante legal a defender a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Cano Melgoza fue contratada por el Congreso local el pasado 3 de abril, como asesora externa para las reformas que se hicieron en materia electoral, tanto a la Constitución local como a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por la asesoría externa, la abogada y ex magistrada del Tribunal Electoral del Estado cobró al Legislativo 50 mil pesos.

Las reformas en materia electoral aprobadas por el Legislativo el pasado mes de mayo, incluyeron las reglas para la reelección y para garantizar la paridad, aunque también se hicieron modificaciones a diversos artículos relacionados con los procedimientos especiales sancionadores.

Este lunes, llegó a las instalaciones del IEEG en representación de Rodríguez Vallejo, para defenderlo de las denuncias que presentaron hace meses el PRI, Morena y PVEM.

La Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral convocó a las partes a una audiencia pública por las tres quejas en contra del ex secretario de Desarrollo Social y Humano, el gobernador, Miguel Márquez Márquez; al jefe de redes y telecomunicaciones de la Sedeshu, Jaime Armando Martínez; y contra el director de Desarrollo Social del municipio de León, Daniel Campos Lango, por el presunto uso de recursos públicos para la promoción personal de Diego Sinhue Rodríguez.

Rosa María Cano, representante de Diego; Raquel Barajas, en representación de Márquez; Eduardo López Mares, en representación de Jaime Armando; y José de Jesús de la Peña, en representación de Daniel Campos, negaron a nombre de sus representados el uso de los recursos públicos para la promoción de Rodríguez Vallejo.

Asesoría electoral

Por acuerdo de la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que preside el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, se autorizó contratar por 50 mil pesos la asesoría externa en materia electoral de Rosa María Cano Melgoza.

La vigencia del contrato comprendió de la fecha de su firma, el 3 de abril, y concluyó el 31 de mayo.

En el convenio se acordó que el Congreso del Estado pagaría, a solicitud de la abogada, “el importe de los viáticos y otros gastos indispensables que ésta requiera con motivo de la atención del objeto del presente instrumento; obligándose a entregar a “el congreso del estado” los comprobantes fiscales correspondientes”.

De manera específica, se consignó que el Congreso designó como enlace con la profesionista, al propio Ramírez Barba, como Presidente de la Junta de Gobierno y coordinación, “a quien se comunicará por escrito, las acciones tomadas y los acontecimientos sobresalientes que se presenten en el desarrollo del objeto del contrato”.

Importante hacer mención que dentro de las causales de rescisión se mencionó la falta de probidad y honradez en el desempeño de los servicios para los cuales fue contratada Rosa María Cano.

El documento fue firmado por Juan Caudillo Rodríguez, director general administrativo del Congreso Local, Éctor Jaime Ramírez Barba, como presidente de la Junta de Gobierno, Christian Cruz Villegas como Secretario General del Congreso Local y la contratista Rosa María Cano Melgoza.

Denuncias frívolas

Las tres denuncias presentadas contra Diego Sinhué Rodríguez Vallejo por presunto uso de recursos públicos para la promoción personal, son frívolas e improcedentes, al basarse en notas periodísticas desvirtuadas, aseguró la representante legal del ex secretario de Desarrollo Social y Humano, Rosa María Cano Melgoza.

Aseguró que en ningún momento se usaron recursos públicos para promocionar la imagen de Diego Sinhué Rodríguez, sino que él hacía uso de los recursos para poder cumplir con sus actividades como titular de la Sedeshu.

Todos los acusados enviaron a sus representantes legales, para defenderse de las acusaciones en su contra. Rosa María Cano expuso que era a invitación de organizaciones civiles o comerciantes que Rodríguez Vallejo acudía a eventos públicos.

La representante del gobernador, Raquel Barajas, incluso pidió al Ieeg que iniciara un proceso contra quienes presentaron la denuncia, al considerar que no había fundamentos para hacer los señalamientos.

El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato será el que defina si habrá o no sanciones contra Diego Sinhué Rodríguez, Miguel Márquez, Daniel Campos y otros servidores públicos acusados de utilizar recursos públicos para la promoción personal del ex secretario de Desarrollo Social y Humano.

El director de Asuntos Jurídicos y de lo Contencioso Electoral del Ieeg, Francisco Javier Zárate Ponce, comentó que una vez desahogada la audiencia con las partes, se envía el acta al Tribunal para que revise el caso.

Con las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobadas en mayo pasado, se establece que tendrá que ser el Tribunal el que defina si proceden o no las denuncias contra los implicados.

Aunque las denuncias vinieron del PRI, Morena y PVEM, ningún representante de este último partido se presentó a la audiencia, con lo que perdió toda posibilidad de entregar más pruebas para fundamentar su queja.

Abogado de confianza

Tras participar en un evento público, el director de Desarrollo Social y Humano en León, Daniel Campos Lango, detalló que para la comparecencia ante el Instituto Estatal Electoral (IEEG) en su representación fue José de Jesús de la Peña, por ser un abogado de su “confianza”.

“Yo categóricamente niego todo lo que se me imputa o se me señala, y pues también seré respetuoso de las determinaciones del propio instituto, además confiando en la buena labor que ha realizado en el estado de Guanajuato”.

Campos Lango indicó que lo llamaron a comparecer por un señalamiento a un evento que se realizó en el municipio de Salvatierra con una asociación de mujeres, en el que acudieron diferentes autoridades: “en lo personal dicen que yo acudí pero no fui a ese evento”.

“Era un evento privado en donde invitaron al Secretario de Desarrollo Social en su momento y yo no recibí invitación en su momento por consecuente, no acudí y así se me señaló ante el IEEG. De que había una presunción de que había asistido, pero no asistí. Por eso niego categóricamente haber ido”, externo.

Detalló que los argumentos que dará el abogado son la no asistencia al evento. Aunque reconoció que “desafortunadamente” no cuenta con evidencias de la agenda que siguió ese mismo día en eventos del municipio. No tiene registros fotográficos para comprobarlo.

Por último, Daniel Campos defendió el trabajo que ha hecho al frente de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, por lo que descartó que su salida de la dependencia.

Precisó que, en su momento llegándose los tiempos y “si el partido (Acción Nacional) y si él también lo decide”, participará y se irá del cargo para no contaminar la propia administración y dirección.

Al preguntarle si trabajaría en el equipo de campaña de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, respondió que aún no son los tiempos y no ha sido invitado. Por lo pronto, Campos Lango indicó que seguirá trabajando en la dirección.

*Con información de Alfonsina Ávila

