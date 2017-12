Defiende director de PC uso de bastones; “no es equipamiento oficial pero son de autoprotección”

León, Gto. El director de Protección Civil, Salomón Ocampo Méndez, justificó que los elementos de la dependencia usen bastones retráctiles como “herramienta de autodefensa”. Incluso, armas de fuego.

Agregó que aunque los elementos de la dependencia tienen la atribución de autoprotección, “han sido objeto de agresiones en diferentes situaciones”. Por lo que, han utilizado “herramientas” para defensa.

El sábado circuló en redes sociales un vídeo en el que se aprecia que un elemento de Protección Civil, Mauricio “N” agrede a un ciudadano con un bastón retráctil, en el puente del bulevar Insurgentes y Adolfo López Mateos.

“No son exclusivos de policía, sino que son de autoprotección. Quiero dejar en claro que los elementos de Protección Civil han sufrido agresiones en diferentes situaciones. Entonces como defensa puede ser cualquier herramienta.

“Cada quien puede tener su herramienta para estarse defendiendo, es como portar un arma, puede ser legal. Pero no forma parte del equipamiento oficial”, declaró Ocampo Méndez.

Respecto a los protocolos, el director de Protección Civil señaló que como tal estos no marcan cuál debe de ser la reacción de los elementos en determinadas ocasiones, como el tener una respuesta “ante lo que puede ser una amenaza”.

El titular de Protección Civil dijo que aún falta que el elemento que ya se dio de baja, pueda dar su réplica y conocer cuál fue la situación que se le presentó en el lugar. Incluso, calificó al elemento como uno de los más cumplidores.

Relató que en un primer momento, una ciudadana hizo un reporte y cerca del lugar circulaba una unidad de Protección Civil, la que atención el llamado de ayuda y auxilio. Incluso, comentó que fue la mujer quien tomó el vídeo desde su celular.

“La persona se baja y empiezan a forcejear (con el elemento). Aparentemente con la presencia de un arma de fuego, es cuando el elemento saca un bastón (retráctil). Esa es la versión que nos están dando y lo tendrá ya que solventar el elemento, se tendrá que revisar.

A solicitud de la señorita se hace la intervención y no hay una justificación para una agresión, porque no son atribuciones de nosotros. Si no salvaguardar a la población”, detalló Salomón Ocampo.

Faltan protocolos

Los regidores del PAN y Partido Verde reprobaron la actuación del elemento de Protección Civil. Además, evidenciaron que falta aplicar los protocolos de atención, en particular en materia de derechos humanos.

Sergio Contreras, edil del PVEM señaló que la administración no ha cumplido con la capacitación de los elementos, con protocolos establecidos. Además, indicó que la Secretaría de Seguridad no ha realizado un buen reclutamiento, por lo que se tienen que revisar los procesos.

El edil del PAN, Jorge Cabrera, indicó que no por el mal actuar de un elemento, se puede generalizar este comportamiento en toda la corporación. Si no que es un tema que se tiene que revisar por las instancias.