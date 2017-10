Defienden panistas designación en candidaturas; fue para cumplir con paridad, argumentan

Guanajuato, Gto. Al asegurar que el PAN sigue siendo el partido más democrático, por transparentar sus procesos internos, diputados locales defendieron la decisión de que sea por designación que se elija a las personas que estarán al frente en las candidaturas para el 2018.

El argumento fue que para cumplir con el mandato legal de 50 por ciento de candidaturas para las mujeres, era necesario que el método fuera la designación.

Éctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de la fracción panista, comentó que en pasados procesos se han tenido que “bajar” candidatos, aunque ganaron la interna, porque el espacio se tiene que destinar a una mujer.

“El problema se dio en el 2015 cuando el doctor Jorge Armando Aguirre Torres que había ganado en su distrito, al final se tuvo que bajar para poner a una mujer porque se rompía la regla de paridad. Nos parecía como comisión permanente tener una estrategia que nos permita validar”.

Afirmó que en el PAN hay mujeres preparadas con el perfil para salir a buscar el voto de los guanajuatenses y después ocupar un cargo público.

Sobre el tema de la designación en el método, la diputada Beatriz Hernández Cruz, dijo estar de acuerdo con el partido, pero señaló que es necesario que el proceso se haga de manera transparente.

“A mí me gustan las competencias, siempre y cuando sean arriba de la mesa, de manera sana, que no se corrompa la voluntad de los que van y votan y que no sea una nómina la que maneje las decisiones. Pero en este caso el asunto es el tema de la paridad, es donde se tiene garantizar por parte de nuestro partido”.

Tanto Beatriz Hernández Cruz como Éctor Jaime Ramírez buscan otro cargo público, en el primer caso pretende la candidatura a la alcaldía de Salamanca, en el segundo caso, el diputado pretende la candidatura al Senado.