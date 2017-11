El especialista Edgardo Buscaglia reta a Márquez traducir en ley su disposición para combatir inseguridad

Guanajuato, Gto. El especialista en seguridad, Edgardo Buscaglia, planteó dos retos al gobierno de Guanajuato para frenar la violencia. Las acciones para combatir la violencia están relacionadas con modificaciones a la ley: primero para crear una norma que permita a la sociedad civil auditar las asignaciones presupuestales, la segunda es para que los bienes incautados a grupos delictivos sean ejercidos por grupos de la sociedad civil.

En conferencia magistral, en el marco del IV Congreso para la prevención del delito, el especialista argentino reconoció en Guanajuato un avance superior al resto del país en la prevención del delito, pero dijo todavía hay temas que están pendientes.

“Las redes de auditoría no están para protestar o para criticar, están para vigilar y proponer asignaciones presupuestales alternativas, de la mano con el Estado”.

Tras escuchar discursos inaugurales por parte de las autoridades estatales, consideró que existe voluntad por parte del gobernador, Miguel Márquez Márquez, por lo que sugirió que el estado sea el primero a nivel nacional en legislar para que desde la sociedad civil se audite los recursos destinados a la seguridad.

Edgardo Buscaglia recordó que cuando intentó que se pusiera en marcha la auditoría social, fue frenado por las propias autoridades.

“Cuando los delegados vieron de lo que se trataba, (Ricardo) Monreal (jefe de la delegación Cuauhtémoc) vino al hotel a decirme que la gente no podía tener tanto control, textual, yo hablo con nombres y apellidos y a veces a la gente no le gusta pero es para que no parezca caprichoso”.