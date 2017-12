Está libre, policía de Celaya que mató a hombre que intentó agredirlo en riña en Santa Rita

Celaya, Gto. El oficial de policía municipal que el pasado viernes lesionó de un balazo un hombre, quien después murió en el Hospital General, permanece en libertad; la Subprocuraduría de Justicia de la Región C determinó que no ameritaba ser detenido aun y cuando no termina la investigación, así lo señaló Juan José González González, secretario de Seguridad Ciudadana.

El funcionario recalcó que no ha terminado la investigación correspondiente, por tal motivo el elemento está solo a disposición de la Dirección de la Policía Municipal, hasta que la autoridad judicial no determine otra situación; “desde un principio se presentó a Ministerio Público, quien determinó no encarcelarlo por algún motivo”.

Sobre el incidente, el secretario de Seguridad mencionó que el reporte que él tiene es que los elementos acudieron al reporte de una riña, y uno de los oficiales ya había sido despojado de su chaleco antibalas, y el otro iba ser lesionado con un arma blanca por lo que tuvo que hacer uso arma de cargo, hiriendo en el abdomen al agresor. Agregó que está siendo asistido por el Departamento Jurídico de la Dirección.

Sobre el hecho y de acuerdo a un boletín informativo que la misma secretaría emitió el sábado ya por la tarde, notificaba que un hombre murió luego de que personal de la Dirección de Policía Municipal se viera obligado a repeler una agresión de la que era objeto, mientras atendía un reporte en la colonia Santa Rita.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:53 horas, cuando policías atendieron un reporte en la esquina de las calles Hermosillo y Tabasco, lugar en el que se informaba sobre la existencia de una persona alcoholizada y agresiva con un adulto mayor, por lo que sus familiares solicitaban apoyo para su remisión.

Al encontrarse en el sitio, personal que se transportaba a bordo de la unidad 7224 localizó a una persona que coincidía con las características aportadas en el reporte, mismo que opuso resistencia al arresto e incluso agredió a uno de los oficiales con un arma blanca.

Al percatarse de lo que ocurría, personas que se encontraban en el lugar fueron en defensa del responsable de los hechos, por lo que el personal de Policía se replegó y solicitó apoyo de más unidades, ya que el ahora occiso y sus acompañantes continuaron con el ataque.

En la esquina de las calles Hermosillo y Durango, los policías se vieron superados por el grupo de agresores, y al encontrarse en riesgo su vida, se vieron obligados a accionar sus armas de cargo de manera preventiva, sin embargo, un hombre, quien se encontraba entre el grupo de vecinos, resultó herido.

Instantes después, arribaron varias patrullas en apoyo del personal agredido, quienes lograron controlar la situación.

El civil, identificado como Jorge Guerrero Arias, de 36 años, con domicilio en la calle Tabasco, de esta misma colonia, fue traslado en un vehículo particular, con el apoyo y escolta de unidades de la Dirección de Policía Municipal a un hospital, sin embargo murió mientras recibía atención médica.

El hombre contaba con antecedentes penales por la comisión de los delitos de robo a negocio, daños a vehículo y allanamiento.

El oficial agraviado, identificado Hugo N., resultó con lesiones a la altura del cráneo, brazo, y muñeca, por lo que también fue trasladado para su atención médica, además de que la unidad 7224 resultó con daños diversos luego de ser impactada con objetos contundentes.

El arma de cargo que portaba el uniformado, Colt calibre .38 Súper, fue puesta a disposición de la autoridad competente, quien ya realiza las investigaciones pertinentes.