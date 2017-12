Delegado de Sedatu en Guanajuato buscará contender por la alcaldía de Celaya

Celaya, Gto. El exdiputado priista Javier Contreras y actual delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en Guanajuato, alza la mano para contender por la candidatura a la alcaldía de Celaya, donde Fernando Bribiesca Sahagún, busca por segunda vez ser el candidato.

En entrevista el funcionario federal dijo que otra que busca ser candidata, es la regidora Monserrat Vázquez Acevedo, pero que está seria muy complicada. Cabe señalar que la edil es muy cercana a Gerardo Sanchez Garcia.

Otro que quiere buscar la candidatura es el diputado local Jorge de la Cruz, que en un inicio era identificado con el senador Gerardo Sánchez, pero ahí lo ligan al grupo de Miguel Ángel Chico Herrera. Y les deseó suerte a todos.

“ Hay muchos que quieren muchas cosas, pero que tengan los tamaños para conseguirlo, se me hace complicadisimo” dijo.

Mencionó qué hay gente que lo apoya, por eso no se retira, ni dice que no, y recalcó que Celaya ya se merece otro gobierno, ante la pasividad del actual, solo falta ver los resultados;” todos los días muertos, la delincuencia, ustedes le preguntan a al autoridad todos los días, y les dicen que no, pasa nada que todo está bien y eso no es cierto”.

En otro sentido en el proceso interno estatal, Javier Contreras Ramirez, señaló que la unidad en el PRI es complicado por que todo dependerá del candidato a la gubernatura.

Pero todos los aspirantes son muy buenos gallos, y no será imposición como el PAN que impone a sus candidatos, y donde no hay democracia que tanto pregonan.

Y les deseó suerte a Miguel Ángel Chico, Gerardo Sanchez, quienes dijo que ya tienen algunas organizaciones y grupos que los apoyan.

Mientras que Javier Aguirre sigue haciendo su lucha y José Luis Romero Hicks, ha crecido mucho.