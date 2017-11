Denuncia abogada de las víctimas en colegio Atenas que fue perseguida y amenazada de muerte

Irapuato, Gto. Dalia Ramírez Delgado, abogada de las víctimas de violación, abuso y acoso sexual del sacerdote Jorge Raúl Villegas, presunto responsable, al interior del colegio Atenas denunció públicamente que fue amenazada, perseguida y teme por su vida, por lo que exige a las autoridades dar con el paradero del responsable.

Ramírez Delgado denunció que el pasado lunes 13 de noviembre fue perseguida por un hombre que manejaba un camión tipo de transporte de pasajeros, a la altura de la avenida Independencia por la tienda comercial Soriana, donde el vehículo se le cerró, se bajó un hombre y le arrancó la placa de la camioneta.

Al acercarse con la abogada que estaba en el asiento del piloto le gritaba que se bajara “si no lo hacía, me iba a madrear y matar”.

El hombre regresó al camión buscando algo. La abogada aprovechó para echar la unidad en reversa e ingresó al estacionamiento de Soriana, a donde el hombre la siguió, luego salió por el bulevar Lázaro Cárdenas hasta llegar a la calle Guadalupe Victoria, donde el hombre le dio alcance cerrándole el paso mientras le gritaba que la iba a matar.

La abogada siguió conduciendo hasta llegar a la calle Oaxaca, el hombre aún la seguía, pero ingresó a un calle privada perdiendo al agresor.

Ante estos hechos la abogada presentó una denuncia en el Ministerio Público, quedando erradicada en la carreta 117156 en contra de quien resulte responsable. Ahora en una denuncia pública explica que teme por su vida y exige a la autoridades dar con los responsables.

“Fui perseguida por un particular, me amenazó que me iba matar, temo por mi vida toda vez que defiendo a unas menores víctimas de violación, en relación a un padre (sacerdote católico) que está como inculpado de este asunto…esta denuncia (de amenazas) ya está documentada y siendo investigada, por lo que exijo a las autoridades se le dé seguimiento para que pueda dar con esta persona, en las realidades quedaron registrados los hechos”.

Esto ocurre previo a la audiencia de debate (por el caso del violación, acoso y abuso sexual en contra cinco menores del colegio Atenas), por lo que, opina la litigante, es de suma importancia: “estoy siendo con intensidad más hostigada y amenazada al grado que han querido privarme de la vida.. ya es insostenible que mi seguridad está haciendo trastocada, es mi vida”.

Cabe señalar que la abogada de las menores, junto con la activista Norma Nolasco, ya había denunciado con anterioridad haber sido acosada.

Esto luego que el inculpado, Jorge Raul Villegas, se amparó para retrasar el juicio el pasado 17 de octubre, y a mediados de este mes de noviembre se desistió del amparo, por lo que la defensa de las víctimas está en su derecho de solicitar audiencia de juicio de debate.