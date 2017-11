Denuncia Ale Gutiérrez violencia política en el PAN: ‘tengo la capacidad; estoy preparada’, reclama

León, Gto. Alejandra Gutiérrez, diputada federal del PAN y posible aspirante a la candidatura a la alcaldía por León, denunció que pese a las reglas de paridad de género marcada para la elección del 2018, existen descalificaciones hacia las mujeres que pretenden ir por una candidatura.

Esta expresión llama la atención porque precede a un periodo de tiempo donde la legisladora estuvo distante del foco público, tras haber sido “destapada” como aspirante a la alcaldía de León por el PAN, por el exdirector de Desarrollo Social y Humano del municipio de León, Daniel Campos Lango el pasado 27 de agosto.

Tras este hecho y las diversas reacciones que motivó, la misma Alejandra Gutiérrez no descartó la posibilidad de buscar esta posición, en caso de que la reelección de Héctor López Santillana no sea considerada.

Los posicionamientos a favor de la diputada federal cesaron a partir de ese momento. Finalmente el pasado 4 de octubre Héctor López Santillana entregó su carta de intención para reelegirse como alcalde ante el Instituto Estatal Electoral (IEEG), arropado por una fracción de los ediles del PAN y funcionarios de su gabinete.

Sin hacer referencia directa al PAN, pero sí sobre su persona, Alejandra Gutiérrez mencionó que en la selección de aspirantes a candidatos para la próxima elección, se han dado conductas y comentarios donde se descalifica únicamente por ser mujer y no se toma en cuenta la capacidad y experiencia en el servicio público.

“He oído quien dice que una mujer no puede gobernar, han hecho varios comentarios y no he visto encuestas donde digan eso. Yo creo que lo que quiere la gente es realmente alguien que tenga la capacidad de poder llevar un municipio independientemente de si eres hombre o eres mujer, se trata de si tienes o no tienes la capacidad y si tienes las ganas de trabajar.

Yo creo que yo tengo las ganas de trabajar y tengo la capacidad porque me he venido preparando y de verdad me molestan las descalificaciones por materia de género, yo no puedo creer que en 2018 estén descalificando con género cuando hay varias mujeres que han demostrado con capacidad y con trabajo, que se pueden hacer todas las cosas”, dijo.