Denuncia ciudadano celayense trabas del IMSS para completar su jubilación

Celaya, Gto. Al señor José Francisco Flores Arellano, le ha sido imposible jubilarse desde el 2010 pues el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no le da respuesta de sus semanas cotizadas.

En entrevista, el afectado señaló que en julio del 2010 acudió para ver si ya alcanzaba el tiempo requerido para lograr su jubilación, pero le dijeron que sólo cuenta con 125 semanas que son del período del 2007 al 2009 cuando laboró en la administración municipal. Esto aún y cuando él les demostró con documentos que desde 1969 comenzó a cotizar.

Flores Arellano, dijo que después de 7 años, en octubre de este año volvió a insistir, y le dijeron que la primera semana de este mes tendría la respuesta pero no, ha sido así ya que el jefe del departamento estaba de vacaciones y nadie le puede resolver su situación.

El jefe de la dirección de incorporación y recaudación, coordinación de clasificación de empresas y vigencia de derechos, Arturo Mosqueda Cerritos, se comprometió a arreglar el programa pero no ha sido así, por tal motivo no sabe si ya se puede jubilar o no.

Por lo anterior José Francisco Flores Arellano, recalcó que el sistema del IMSS, es de enfadar a los derechohabientes, para que desistan y ya no realicen ningún trámite, además de qué hay mucha gente en la misma situación , y que no saben que hacer.