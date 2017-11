Denuncia empresario golpiza por parte de tránsitos durante revisión de verificación vehícular

León, Gto. Un empresario leonés denunció haber sido víctima de golpes y exceso de autoridad por parte de elementos de Tránsito Municipal, cuando se detuvo en un retén establecido en las inmediaciones de la clínica del Issste.

Se trata de Erik Hidalgo, quien es dueño de la empresa de seguridad privada Eruma, que se encarga de cuidar dependencias importantes como las instalaciones de las plantas Termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, el Congreso del Estado, Liconsa, entre otras instalaciones públicas a nivel estatal y federal.

Esta mañana se hizo presente en la presidencia municipal para presentar su queja formal ante la dirección de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de haber presentado su denuncia penal ante el Ministerio Público.

Para el Erik, se trató de un abuso de autoridad por parte de los agentes de tránsito municipal, pues ‘ellos duermen a todos y después investigan’.

Relató que ayer entre las 10:40 y 11:20 de la mañana, pasó afuera del Issste donde había un retén de tránsito. Venía del aeropuerto de traer a su tía quien iría a ver a su mamá, quien se encuentra en fase terminal de cáncer.

“En el retén me dicen que me pare, agarro, me paro y me dicen que es por la verificación, no hay ningún problema, yo me paro. Yo porto un arma, pero la puedo acreditar con los permisos, tengo todo.

Me dicen ‘vienes armado’, le digo ‘sí’. Entregó la portación, los permisos, los oficios de compra, todos los documentos que acreditan el tema. Me dicen ‘okey, no hay problema, va a llegar ahorita la policía para que lo revise’”.

La policía llegó y preguntó directamente por el arma, la cual se encontraba en medio de los asientos delanteros de su automóvil.

“Le digo ‘espérame tantito’, porque siempre tengo plumas en la parte de en medio. En ese momento tránsito me agarra, me esposan de las dos manos y un tránsito le dice al otro ‘duérmelo, duérmelo’, es cuando me agarran del cuello, me lastiman las cervicales, me tumban al piso y se suben arriba de mí”.

Erik Hidalgo resaltó que se trató de un exceso de fuerza y autoridad pues a pesar de acreditar todos los documentos necesarios, ya esposado lo agredieron: “eran más de 16 elementos y yo estaba sólo”.