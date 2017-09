Dependencias vinculadas al sistema cartográfico de Irapuato deberán dar resultados: Ortiz

Irapuato, Gto. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que se realizarán los cambios necesarios en su administración porque “hay que dar resultados” y las dependencias que tendrán que darle “la recia” son Ordenamiento Territorial, Catastro y Tesorería y dar resultados dentro del programa Sistema Cartográfico del Municipio de Irapuato, (Sicami).

“Lanzamos un programa de gobierno primero, luego programas específicos para cada dependencia y cada dependencia debe dar su mejor esfuerzo para que se dé el proyecto, (por ejemplo) el caso de Mejora Regulatoria, con uno que afloje le da en la torre a todo lo demás”, dijo Ortiz.

El primer edil mencionó que actualmente se hace un balance porque necesitarán cerrar el trienio con los 7 puntos vía digital, abrir el acceso a la información de manera automática, “y algunos temas como el Sicami, que es el programa que vincula ordenamiento, tesorería y catastro (…) tenemos que entregar resultados si no le dan ‘la recia’, lo siento mucho tendría que haber el cambio necesario, hasta ahorita no visualizo pero no está exento”.

Explicó que ninguna dirección está exenta, “incluso hasta el último día del mandato puede haber cambios, si notamos alguna situación irregular. Todas están siendo observadas”.

En la Secretaría de Seguridad Ciudadana no se visualizan cambios, pero si los solicita su titular, Samuel Ugalde García, se darán.

Respecto a que la Dirección de Inteligencia se ha quedado rezagada, Ortiz Gutiérrez explicó que esta requiere “de más tiempo para empezar a dar resultados, porque tiene que hacer mapeos, de programas nuevos que todavía algunos de ellos no los compramos, sin embargo lo que le digo al Secretario (es) ‘tú eres el responsable, tendrías que decir si tal o cual está funcionando correctamente'” culminó.