Deportistas de México y el mundo se unen en apoyo a México tras sismo de CDMX

Ciudad de México.- El pueblo de México dio un ejemplo de unión tras el sismo que se sucitó en la capital del país y los atletas no fueron la excepción.

El piloto de Fórmula Uno, “Checo” Pérez anunció que donará tres millones de pesos para ayudar a la gente que fue afectada y a su vez fundación Telmex dio a conocer que donará cinco pesos por cada uno que reciba la fundación del tapatío.

Gente como Javier “Chicharito” Hernández o Miguel Layún estuvieron muy pendientes y trabajando a través de las redes sociales dando a conocer números de ayuda o cuentas para depositar donativos a los cuerpos de rescate.

Por su parte el delantero del América, Oribe Peralta estuvo compartiendo información con los números de gente de protección civil.

De igual manera atletas, equipos y selecciones nacionales de varias disciplinas al rededor del mudo mandaron mensajes de apoyo.

equipos como Real Madrid, Barcelona. Sevilla, Raiders y PSG mandaron mensajes a través de sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo, Neymar, Luis Suárez, Iker Casillas y Sergio Ramos también enviaron su apoyo.

Please if you can help my country! In any way you can! But this one would help a lot if you’re at distance! 🙏🏽🇲🇽 https://t.co/2iNa8TeDXP

— Chicharito Hernandez (@CH14_) September 20, 2017