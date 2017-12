Desacata Diego Sinhue citatorio de la PGR como imputado… en el día de la visita de Ricardo Anaya a León

*Con información de Carmen Pizano y Alfonsina Ávila

León, Gto. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo desacató la orden de la Procuraduría General de la República (PGR) y no se presentó en sus instalaciones, tras haber sido citado este miércoles a comparecer por la posible comisión de delitos electorales con uso de recurso público.

El exsecretario de Desarrollo Social y Humano fue citado a la una de la tarde, pero ni él ni su representante legal, Rosa Cano, respondieron a la solicitud que generó la PGR. Estas ausencias fueron confirmadas por funcionarios de la instancia federal.

La denuncia fue interpuesta por la dirigencia estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con el objetivo de que se investigue si utilizó recursos del programa Impulso Social para la promoción de su imagen personal y si aún siendo funcionario estatal, habló de sus aspiraciones para ser el candidato del PAN a la gubernatura.

Derivado de esta denuncia, el pasado 18 de diciembre, la PGR emitió un citatorio dirigido específicamente a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para solicitarle una comparecencia que sirviera a esta investigación.

Rodríguez Vallejo determinó no hacer presencia en la delegación de la PGR, tampoco lo hizo su abogada y no se especificó si envió algún comunicado escrito para justificar esta ausencia.

La PGR no quiso informar si Diego Sinhue podía presentarse en un horario distinto al que se le citó o si habría enviado algún comunicado escrito para explicar o justificar su ausencia.

‘Sin respeto a las instituciones’

Al no presentarse a la cita que le dio la PGR, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo da muestra de no tener respeto a las autoridades, además de que no toma con seriedad las denuncias en su contra, manifestó la secretaria general de Morena, Alma Alcaraz Hernández

Expuso que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el ex secretario de Desarrollo Social y Humano tendrá un segundo citatorio, de no acudir, en el tercero será con fuerza pública que lo lleven a declarar ante la PGR.

“No hay un respeto a la ley, no están aportando elementos de prueba para hablar a su favor, en caso de que no llegasen a acudir, que tampoco el gobierno del estado aporte las pruebas va a quedar una sombra de sospecha del uso de recursos públicos y vulnerado el proceso electoral”.

Alcaraz afirmó que el proceso electoral ya ha quedado muy pisoteado, por eso insistió en que es momento de que actúen instituciones como la Procuraduría General de la República.

‘Citado es porque hay razones’

El dirigente del Partido Verde, Sergio Contreras, dijo que si la Procuraduría General de la República cito a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo es porque seguro existen indicios que pudieran confirmar que sí incurrió en la comisión de un delito.

“Si la Procuraduría te está citando es porque se ve la existencia de posibles elementos para la comisión de un delito y que fue justamente la utilización indebida de programas sociales para posicionarse como candidato y generar una desventaja hacia todos los demás candidatos”

El Partido Verde también interpuso una denuncia contra Diego Sinhue, pero esta se presentó ante la autoridad electoral y posteriormente fue descartada por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato.