Descarta PAN de Guanajuato que pueda darse “desbandada” tras renuncia de Margarita Zavala

León, Gto. La renuncia de Margarita Zavala al Partido Acción Nacional no generará repercusiones en el panismo de Guanajuato, así lo dijo el dirigente estatal, Humberto Andrade Quezada.

A través de un comunicado, la dirigencia estatal del partido señaló que esta coyuntura política es un momento oportuno para que los panistas hagan una reflexión y entiendan que antes de tener candidatos, se debe de hacer un proyecto de nación. Además de mencionar que no habrá panistas guanajuatenses que renuncien al partido tras la salida de Margarita Zavala.

“Respeto su decisión, pero no comparto su argumentación ni las razones en las que fundamenta su renuncia. Creo que el PAN saldrá fortalecido, en el estado no tendremos un efecto que pueda resentirse por este tema (…) Garantizamos que no habrá un desbandada, seguramente habrá personas que decidan ir con ella o con cualquier otro; las puertas del PAN están abiertas, es una institución que se nutre de la sociedad, aquí no hay impedimentos para que cualquiera entre o salga”, aseguró Andrade Quezada.