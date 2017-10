Descartan lazos familiares de victimario con menor que sufrió abuso en pleno Festival Cervantino

Guanajuato, Gto. El niño de 13 años que fue víctima de abuso sexual no tenía ninguna relación de parentesco con el abusador. Al momento se desconoce qué hacía en compañía del hombre mayor y cómo fue el modo en que el sujeto operó.

El menor ya recibe todo el apoyo y la atención psicológica y legal por parte del Sistema DIF municipal y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien abrió una carpeta de investigación sobre los hechos.

Las autoridades correspondientes han mantenido el caso con hermetismo y han limitado la información por lo delicado del caso y para no violentar los derechos del menor de edad.

La tarde del domingo elementos de la policía preventiva detuvieron a un hombre de 41 años de edad mientras abusaba de un niño en el interior de los baños públicos, que se ubican en el Jardín Reforma. El hombre, habitante de la comunidad La Carbonera, fue detenido en flagrancia, tras los reportes de la ciudadanía que se percataron del sujeto sospechoso.

A través del área de Comunicación Social de la PGJE, se conoció que la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, que se ubica en la capital, es la instancia que se encarga de integrar la carpeta de investigación.

Las indagatorias, que incluyen pruebas psicologías y médicas, permitirán conocer qué tipo de abuso sufrió el menor y qué hacía con el hombre de 41 años de edad.

También, se informó que el menor y su familia recibirán atención integral para garantizar la integridad de la víctima, es decir que recibirá atención psicológica, médica y cualquiera que se requiera, tanto para el niño como para la familia.

En tanto, la directora del Sistema DIF municipal, Lourdes Escobar Hernández confirmó que el menor de edad no es familiar de su abusador.

Aseveró que desde el domingo por la tarde que se conocieron los hechos el DIF brindó atención psicológica al niño. Comentó que ya hubo acercamiento con los familiares a quienes también se les brindará el apoyo que requieran.

La directora mencionó que el menor de edad vive en la zona urbana, pero no quiso detallar la zona para no entorpecer las indagatorias y no violentar los derechos del niño y de su identidad.

Agregó que el Centro Multidisciplinario para la Atención de la Violencia (Cemaiv), a cargo de Celia Arellano, es quien lleva la representación legal del menor.

Por su parte, el presidente municipal Edgar Castro Cerrillo condenó los hechos y aseguró que se llegarán hasta las últimas consecuencias para que el responsable del abuso pague por lo que hizo.

“Nosotros haremos un acompañamiento con el DIF, y daremos seguimiento hasta las últimas consecuencias, para que pueda ser castigada esta persona que cometió este delicado suceso. La instrucción en el momento fue poner a disposición del Ministerio Público al hombre, para que fuera castigado por el hecho, porque es un sentimiento de rabia de que un niño haya sido abusado”.

Aseguró que el niño y su familia recibirán toda la atención que se requiera a través del DIF municipal, tanto en materia psicológica como legal.