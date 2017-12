Desconoce PAN motivos de la licencia de Carlos Medina; no lo descartan como candidato

Guanajuato, Gto. El dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada dijo desconocer los motivos por los que Carlos Medina Plascencia solicitó licencia al cargo de síndico del ayuntamiento de León.

“Está pendiente una conversación entre él y yo, ayer (miércoles) él me llamó, estoy diciendo en total apego a la verdad, simplemente yo estaba en una reunión en México y no pude tomar la llamada, demás no sabía cuál era el motivo, hoy (jueves) por la mañana estuvimos platicando y quedamos de vernos lo más pronto posible”.