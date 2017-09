Desdeña López Santillana petición para revisar reforma para la Fiscalía Estatal; ‘las dudas son de Medina’

León, Gto. La Comisión de Gobierno y Seguridad Pública no ha analizado, ni tiene fecha para revisar el punto de acuerdo que el gobierno municipal presentaría al Poder Legislativo sobre el tema para seleccionar al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato.

El pasado 14 de septiembre, en sesión del Ayuntamiento el síndico panista Carlos Medina Plascencia solicitó que el gobierno municipal revisará en Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, una petición para presentar observaciones para la selección para el titular de la Fiscalía General de Justicia, con el fin de que no tuviera dedicatoria y se eligiera a Carlos Zamarripa, actual Procurador de General de Justicia, o alguien que haya laborado en la dependencia.

Sobre este tema, la Secretaría del Ayuntamiento únicamente entregó un oficio, responsabilizando de las inquietudes únicamente al regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero y al propio Carlos Medina.

Este martes, el presidente de la comisión y síndico panista, Luis Ernesto Ayala Torres, dijo que era importante clarificar el tema. Sin embargo, habría que esperar para el “momento para fijar la postura, si la hubiese por parte del Ayuntamiento”.

“Aquí es importante la clarificación del tema no puedo opinar en ese sentido, sí me di cuenta de las declaraciones del síndico (Carlos Medina Plascencia), las respeto. Sin embargo, hay que esperar el momento para que se marque una postura si la hubiere por parte del Ayuntamiento”, declaró

Al preguntarle si la propuesta para que el municipio se pronuncie sobre el proceso de elección para el Fiscal General de Justicia, respondió que no se sepultaría, “sino que requiere de un análisis más afondo del tema”.

Refirió que no tienen contemplado realizar una mesa de trabajo para revisar el tema propuesto por el síndico Carlos Medina Plascencia.

“No lo hemos contemplado y en su momento si podría caber una mesa de trabajo, pero no se tiene en este momento completado”.

Ayala Torres negó que el no ponerle una fecha al análisis del punto de acuerdo retrase el tema. Añadió que se lleva de tarea la revisión del punto.

“No creo y en este sentido pues me llevo la tarea de revisar este punto en específico y debo decir que la comisión no ha tomado este tema, no viene una comisión en específica y si hubo el comentario del síndico, sin embargo, no hemos abordado el tema en la comisión de seguridad”.

El presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad se negó dar una opinión sobre el tema de la Fiscalía General de Justicia, ya que consideró que es un tema polémico.

“No quiero opinar, creo que es un tema polémico y que finalmente, pues la opinión de mi parte, pudiera no ser la adecuada”, externó.

Los dejan solos

A través del enlace de comunicación de la Secretaría del Ayuntamiento, se informó que el pasado 15 de septiembre se envió un documento al Congreso del Estado, en donde se indicaba que el gobierno de León tenía una opinión para la elección del titular de la Fiscalía General de Justicia.

Sin embargo, el documento se envió hasta el 18 de septiembre al Poder Legislativo, y fue dirigida a la presidenta y diputada panista María Beatriz Hernández Cruz.

Y sólo indica que las inquietudes fuero hecha por Carlos Medina Plascencia, y respaldada por el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero.