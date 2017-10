Desdeña Márquez opinión de Luis María Aguilar: ‘no es lo mismo estar en la oficina que en la vida diaria’

Guanajuato, Gto. El gobernador, Miguel Márquez Márquez, rechazó la postura del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, al señalar que no se puede tener la misma perspectiva sobre la seguridad ‘cuando se está todo el tiempo en una oficina’.

Lo anterior tras la declaración del presidente de la SCJN en la que negó que haya una puerta giratoria para quienes cometen delitos de índole federal.

Márquez expuso estar en desacuerdo con la postura de Luis María Aguilar, porque en el día a día los ciudadanos perciben que los delincuentes entran y salen de la cárcel sin ningún tipo de sanción.

“Yo no coincido con lo que dijo el titular de la Suprema Corte, no coincido del todo, tiene parte de la verdad pero no lo es toda. No es lo mismo estar en la oficina que en la vida diaria, donde hay gente que te dice que lo detuvieron pero de nuevo está aquí haciendo daño en la colonia”.