Designación, la mejor forma de elegir a candidatos; no todos podrán reelegirse: Miguel Márquez

Salamanca, Gto. La designación es el mejor método para elegir a los candidatos y candidatas así lo aseguró el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien aseveró que la mitad de los actuales Presidentes Municipales no podrá reelegirse por que se debe presentar la misma cantidad de mujeres y hombres en los puestos de elección popular.

En cuanto a las aspiraciones de reelección de varios Alcaldes, explicó que la mitad no podrán reelegirse, por ello llamó a evitar gastar en precampañas, “es un recurso que se lo pueden ahorrar (…) hoy las circunstancias han cambiado” , en municipios, diputación federal, senaduría… “a lo mejor quiere contender un hombre, ¿y sabes qué?, aquí toca mujer”, porque el mismo instituto electoral determinará el género del candidato.

Margarita Zavala renuncia al PAN

Tras cuestionarle sobre la posible renuncia de Margarita Zavala al PAN, el gobernados no quisó entrar en detalles hasta que se haga de manera oficial, pero dejó en claro quién busque irse por la libre el resultado no será bueno.

“No podré opinar más hasta que sea una realidad, pero si el día de mañana cada quien quiere traer su proyecto en lo particular, les aseguro que no van a llegar lejos, y a lo único no que estaremos cumpliendo es a la demanda de los mexicanos… es señal de que no estaremos a la altura de lo que demanda el país, hoy más que nunca, cordura, prudencia, mesura, en todos los partidos políticos porque esta polarización a nadie le conviene, México lo que quiere es dar resultados, que mejore su vida y no ver un pleito eterno y permanente entre todas las fuerzas de la política, tiene que hacerse un alto en el camino”