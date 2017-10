Destaca diputada Irma Leticia González trabajo colaborativo para expedición de ley de periodistas

Guanajuato, Gto. Durante la Sesión ordinaria donde se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato.

La diputada Irma Leticia González Sánchez en su carácter de iniciante de esta Ley y como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, atenta al quehacer social de nuestro estado, hizo uso de la máxima tribuna para hablar a favor del dictamen que se puso a consideración del pleno, señalo que “esta ley generara el andamiaje jurídico que establecerá el punto de partida en el ejercicio progresivo de los Derechos Humanos de estos importantes grupos sociales en el estado.”

La Legisladora priista Irma Leticia, destacó que en los trabajos de estudio en la Comisión se realizaron 4 mesas de trabajo, en donde analizaron responsablemente cada artículo de la Ley que se presentó para votación del total de los diputados, subrayó el trabajo colaborativo y participativo de defensores de derechos humanos y periodistas, que con las propuestas, argumentos y opiniones emitidas y sumadas al documento de trabajo, hoy dieron como resultado este importante producto legislativo.

Señaló que en cuanto a la ley, se aseguró que el objeto de la misma cumpliera con los estándares nacionales e internacionales, precisando que el objeto de la Ley será promover y proteger el derecho al ejercicio periodístico, así como a los defensores de los Derechos Humanos, garantizar su seguridad y libertad y salvaguardar su vida e integridad física, psicológica y económica cuando se encuentren en riesgo con motivo de su actividad.

En la aplicación de la ley se dará atención a través de las medidas, entendidas como el conjunto de acciones y medios referentes a la prevención y protección del beneficiario y su familia, las cuales se dividen en medidas de prevención, de protección y urgentes de protección.

Manifestó que con esta ley se crea un Consejo Estatal, que fungirá como un órgano de deliberación, vinculación, coordinación y consulta que tiene por objeto emprender acciones y promover políticas públicas que garanticen los derechos y las medidas contenidas en la ley, estará conformado por autoridades, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, tres representantes de periodistas y tres personas defensoras de Derechos Humanos.

Recalcó que se establece que el Titular del Poder Ejecutivo deberá asignar de manera progresiva recurso presupuestal necesario para garantizar la implementación de las Medidas.

Asimismo la Diputada, concluyo manifestando a los defensores y periodistas que en esta actual Legislatura “existe la capacidad y voluntad política para propiciar su protección, no solo hay pronunciamiento con frases vacías y decirles que ahora que entre en vigor la ley no pretendemos que haya beneficiarios de las medidas, queremos prevenir casos de agresiones, no aspiramos a reducir el número de quejas en la Procuraduría de Derechos Humanos por ataques a ustedes, queremos que no existan.”