Detecta auditoría estatal asignación irregular de apoyos por parte de Secretaría Particular del Municipio de Celaya

Celaya, Gto. De nueva cuenta la Secretaría Particular del gobierno de Celaya, encabezado por el presidente municipal Ramón Lemus Muñoz Ledo, se ve envuelta en irregularidades luego de que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) detectó algunos recursos de apoyos sociales que entregó al regidor de Movimiento Ciudadano, Ricardo Torre Ibarra, sin comprobar. Esto, de acuerdo a una auditoría parcial.

Los recursos que hasta el momento han ido auditados ascienden a 14 mil pesos, los cuales la Tesorería depositó a una cuenta bancaria el 24 de marzo y 18 de junio de este año, que la misma dependencia le abrió a la coordinadora administrativa de la Secretaría Particular, para los gastos de esta misma.

El dinero salió de las cuentas denominadas “Gastos por comprobar”, así como de la de Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayudas.

La Revisión de Información Financiera Trimestral de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, detectó que los recursos no han ido entregados en su totalidad a los beneficiados o no se entregaron.

El dinero fue entregado por la coordinadora administrativa de la Secretaría Particular, Erika Zárate Jiménez, esto por órdenes de Flor de María Carrillo Lazos, titular de la dependencia de la presidencia municipal, a Néstor Edivaldo Desales Correa, quien es asistente del regidor de Movimiento Ciudadano, Ricardo Torre Ibarra, en efectivo sin que firmara ningún tipo de comprobante de la entrega.

En la auditoría, la cual va iniciando y está en forma parcial, la ASEG confirmó en su revisión de la cuenta contable 112300003 “Gastos por comprobar”, así como de la cuenta 524104411 “Gastos relacionados con actividades culturales deportivas y ayudas”, los beneficiarios manifestaron no haber recibido los apoyos totalmente.

La instrucción de que la trabajadora entregara el apoyo en efectivo al regidor Torre Ibarra, a través de su asistente Néstor Edivaldo Desales Correa, para apoyos sociales y sin que se firmara ningún tipo de comprobante de la entrega, fue desde agosto de este año, además de que este tipo de apoyos extraordinarios no se hacen con ningún otro regidor, solamente con el de MC.

Quedaría pendiente de aclararse a dónde destinó el dinero el regidor Ricardo Torre Ibarra, y el por qué Flor de María Carrillo dio la instrucción de entregarlos sin que le firmaran algún recibo de entrega.

Más anomalías en Secretaría Particular

No es la primera vez que se detectan irregularidades en esta oficina: en el mes de octubre Zona Franca dio a conocer que fue detectado un presunto desvío de recursos en la oficina de apoyos sociales de la Secretaría Particular de la Presidencia municipal de Celaya, ya que los apoyos no eran entregados a los solicitantes.

En esa ocasión Flor de María Carrillo en entrevista confirmó el “robo”, como ella lo llamó, el cual ascendió a 45 mil pesos, además de que dijo que se haría una revisión a fondo para ver si hay más desvíos.

No obstante esta apertura, después de que saliera a la luz pública el presunto desvío, la titular de la oficina pidió a personal de su departamento que firmara una carta de confidencialidad.