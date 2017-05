Detectan irregularidades del programa Impulso en dos municipios, no dicen cuáles

Irapuato, Gto. Detectan irregularidades en dos municipios dentro de los programas de Impulso, en uno donde se usó material no autorizado para la construcción de cinco cuartos adicionales y en el segundo caso se investigan posibles firmas falsas en documentación, sin embargo, no dio los nombres de los dos municipios ni detalló a fondo las irregularidades porque está en investigación.

En entrevista, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, solo explicó que una de las irregularidades fue que la empresa que contrató un municipio para la construcción de cuartos adiciones usó material distinto al autorizado, se le hizo la observación y los cuartos fueron tirados y reconstruidos, a cargo de la empresa constructora.

“(Hubo) observaciones que no estaban implementando los materiales que se habían autorizado o en la calidad que se habían autorizado y fueron retirados y reinstalados por la empresa a costo de la misma, que fue contratada por el municipio, no por nosotros, sin embargo sí lo supervisamos, esto pasó en un municipio” dijo Rodríguez Vallejo.

Extraoficialmente se informó que estas irregularidades fueron detectadas en cinco cuartos adicionales.

La segunda irregularidad que también está en investigación es que detectaron que podría haber firmas falsas en documentación que integran los municipios, luego que los revisara el personal de la Secretaría.

Puesto que el tema está en proceso, el funcionario dijo que no podían revelar la información, sino hasta que estén cerrados los expedientes.

“Al terminar la auditoría, si subsanaron y corrigieron no habrá observación porque aquí lo que se trata es de prevenir, no de castigar, porque muchas de las veces observamos el error que también hay que decirlo, no somos autoridad ni judicial para declarar culpables, nosotros hacemos observaciones del proyecto a la realidad cuando hay observaciones y (si) se corrigen, nosotros damos por cerrado el cambio. Va depender mucho que termine el ejercicio y saber si hay (observaciones) o no” culminó.