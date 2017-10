Bárbara habría dañado al erario por más de 1 mdp; ya se detuvo a dos personas de empresa fantasma: PGJ

El gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que la solicitud de desafuero a Bárbara Botello Santibáñez obedece únicamente a un tema de impartición de justicia y no a revanchas políticas, tal y como la exalcaldesa de León dijo en su defensa.

Márquez Márquez recordó que esta solicitud de desafuero deriva de una investigación que lleva la Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de peculado y agregó que por tal razón, la obligación del gobierno estatal es actuar contra quienes resulten responsables de actos ilícitos.

Considerando que la Cámara de Diputados tiene mayoría priista y que la hay otros casos de desafuero que continúan sin resolverse, Miguel Márquez dijo que apelará a que los legisladores del tricolor actúen de manera congruente y permitan que sigan las investigaciones contra Botello Santibáñez para deslindar responsabilidades.

“Para nada, no. Es un tema de procuración e impartición de justicia y si en la Cámara de Diputados deciden que no al desafuero, pues ya ellos y la ciudadanía determinará (…) sin ponerle nombres, si hay responsabilidades pues que se enfrenten y si no las hay, pues no las hay y no tienen por qué fabricarse”, dijo.

El gobernador dijo que las auditorías realizadas a la administración local 2012-2015 no tienen la intención particular de investigar a un actor político -en este caso a Botello Santibáñez-, por lo que recordó que por estos procesos ya hay órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse, como la del extesorero Roberto Pesquera.

Sobre el caso Metrofinanciera, mismo que Bárbara Botello Santibáñez ha decidido denunciar ante instancias de justicia, Miguel Márquez únicamente se limitó a decir: “ahí está también el tema de procuración de justicia y eso es parejo para todos”.