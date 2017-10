Difunde Imug decálogo para que mujeres viajen seguras; campaña iniciará con el FIC

Guanajuato, Gto. La directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (Imug), Anabel Pulido López, informó del programa especial “ciudades seguras, mujeres seguras” que se implementará durante el Festival Internacional Cervantino.

En las calles del centro de Guanajuato se van a repartir trípticos con un decálogo de medidas que deben tomar las mujeres para que viajen seguras.

Anabel Pulido dijo que aplica para quienes utilizan el transporte público, ya sea con taxis tradicionales o ejecutivos.

En los trípticos que se estarán repartiendo desde el miércoles con el inicio del Cervantino hasta su conclusión, se busca que las mujeres viajen seguras en el transporte público.

Pulido López comentó que el programa lo están implementando de manera conjunta con el Instituto de Movilidad, instancia que se comprometió a que todos los taxis contarán con el tarjetón a la vista para que puedan ser identificados por las mujeres que utilizan el transporte público.

“Si el conductor va acompañado las mujeres no se suban, si les piden que se sienten en la parte de adelante que no lo hagan, que no le hablen a la persona, que tomen fotografías, fotografías de la placa”.

Entre las recomendaciones está el evitar compartir el viaje con personas desconocidas o que acabas de conocer; además de que si el conductor decide cargar gasolina, hablar por celular o enviar mensajes, pídele que lo haga terminando el viaje.

Cualquier incidencia puede reportarse al 911 o al 075, ésta última la línea especializada en atención a las mujeres.