Diputadas y regidoras de Irapuato presentarán carta intención para reelegirse

Irapuato, Gto. La diputada local priista Arcelia González González presentó su carta intención ante el Instituto Estatal Electoral para así poder reelegirse en su cargo.

“Por formación y convicción creo en la rendición de cuentas y en la necesidad de consolidar la profesionalización de la función legislativa. Mi intención la acompaño de institucionalidad a mi partido y de trabajo serio por los guanajuatenses, en especial de los que viven en el corazón del estado: Irapuato”, explicó a través de redes sociales.

En tanto en el Ayuntamiento de Irapuato, la regidora del PAN Susana Bermudez informó que no presentará su carta intención porque aspira a ser candidata a una diputación.

“Tengo muy claro que es lo que quiero en el sentido pues es trabajar desde otra trinchera, aquí está muy limitado el recurso para ayudar a la ciudadanía. Más en otro lugar de preferencia a nivel estatal, es jugártela por algo y mandar una carta de intención sería como decir si no me toca una me toca la otra” indicó.

Por su parte la regidora panista Martha Romero dijo que está decisión la tomará con su familia.

“Sigo en proceso de valoración tenemos hasta el 7 de octubre para hacerlo, la carta intención no garantiza nada solo salvaguarda el derecho a buscar la reelección, en mi caso lo estoy valorando, tengo que platicarlo con mi familia”.

Finalmente Cecilia Vazquez regidora del PAN si presentará la carta intención este miércoles, “por si o por no vamos a ver que pasa no implica que vaya a reelegirme pero es una posibilidad”.