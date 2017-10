Pide PVEM comparecencia de Daniel Díaz por crisis de dengue en Guanajuato; ‘necesario que rinda cuentas’

Guanajuato, Gto. Ante la opacidad, la falta de información y el incremento de casos de Dengue en el estado, la coordinadora del PVEM en del Congreso local Beatriz Guevara Manrique pidió la comparecencia del secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez.

La legisladora, a nombre de su grupo parlamentario, expuso que la presencia del secretario ante los diputados locales es para que explique a detalle sobre las acciones que se han tomado para atender el problema de dengue en el estado, así como el estado en el que se encuentra cada caso confirmado.

En las últimas cuatro semanas, Guanajuato ha encabezado la lista de las entidades con más casos confirmados y probables. Con corte al 2 de octubre se tienen registrados más de 1 mil 600 personas infectadas, y otras 8 mil 799 casos probables.

A pesar de las acciones que ha emprendido la Secretaría de Salud para combatir el dengue, y de que el titular ha asegurado que los casos van a la baja, las cifras evidencian lo contrario.

Ante este escenario y desde la máxima tribuna del Congreso del Estado, la diputada del Verde lamentó que ante las más de Mil personas infectadas con dengue, las autoridades estatales se nieguen a declarar una alerta epidemiológica, aún y a pesar, que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cantidad de casos reportados en Guanajuato cumple con todos los requisitos para declarar dicha alerta.

“La actual epidemia de dengue en el Estado de Guanajuato, representa un problema que debemos conocer a detalle y como representantes hacer las preguntas que tiene la sociedad. Tenemos conocimiento del crecimiento continuo en el número de casos desde hace más de dos meses y parece no aminorar. ¿Qué se ha dejado de hacer o qué se ha hecho mal para permitir el brote en estas dimensiones?” cuestionó.

La legisladora reconoció que el número de personas infectadas con este virus, es mucho mayor a lo que ha reportado la Secretaría de Salud, pues no se está considerando la cifra negra. Y, todavía hay que agregar a aquellas personas que estarán expuestas a contraer la enfermedad en la próxima temporada de mosquito, “lo que significaría que el riesgo de muerte sea mucho mayor”.

Criticó que para las autoridades estatales parece que no pasa nada y preguntó: qué se necesita para que el Gobierno del Estado despierte de su letargo y asuma con plena responsabilidad y seriedad la epidemia del dengue?.

“Ante este incremento que sale de todas proporciones y que epidemiológicamente podemos llamarlo sin temor a equivocarnos: Una epidemia ¿Por qué en Guanajuato, la Secretaría de Salud sigue mencionando que no estamos en alerta epidemiológica?

Explicó que el hecho de declarar una alerta epidemiológica es para alertar a la población, no para alarmarla, pues preocupa que el número de casos de dengue vaya a la alza, cuando esta enfermedad en endémica de zonas tropicales y de zonas a nivel del mar.

Beatriz Guevara recordó que el recurso que se destinó este año para el control epidemiológico fue de alrededor de 26 millones de pesos, lo que genera dudas sobre la capacidad de las autoridades responsables “¿Qué falló en las acciones de prevención?”.

Denunció que las nebulizaciones que ha realizado la Secretaría de Salud al parecer no cumplen con las recomendaciones de la OMS, que marca ciclos repetidos cada dos a tres días, durante 10 días en la áreas donde se han detectado casos de dengue. Indicó que de no hacerlo así significa un dispendio de recursos, pues un solo ciclo no controla el vector, lo que respondería al incremento de casos.

La estrategia en materia de nebulización y el dinero que se ha invertido en estos temas, así como la efectividad, serán una de las dudas que deberá responder el secretario de Salud.

La coordinadora de los legisladores del PVEM, dijo que otras de las dudas es cómo evitaran las omisiones sobre el manejo y control de otras posibles epidemias, pues el caso del Dengue en la entidad, de acuerdo con expertos, hay responsabilidades de servidores públicos por el mal manejo que se le ha dado a la enfermedad.

“La lista de preguntas es larga, la preocupación es creciente y la acciones y respuestas no han sido suficientes para los medios de comunicación ni mucho menos para las familias afectadas. Por ello, es necesario e indispensable la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, con la finalidad de que podamos tener un diálogo franco y de pleno respeto, dilucidar las dudas y cuestionamientos que se acumulan con el pasar de los días”.

La propuesta de la fracción del Verde para llamar a comparecer a Daniel Alberto Díaz, secretario de Salud del estado, para que informe a detalle sobre el dengue, fue turnada a la Junta de Gobierno y Coordinación Política.