Director de Servicios Públicos de Guanajuato culpa a ciudadanos por suciedad en la capital

Guanajuato, Gto. El director de Servicios Públicos Municipales, Efrén López Rodríguez, responsabilizó a la ciudadanía por la suciedad qué hay en las calles y callejones de Guanajuato capital.

Durante su comparecencia ante los miembros del ayuntamiento para dar a conocer avances del primer semestre del año, indicó que el problema de basura en la vía publica no es por la falta de recolección, de contenedores, de tolvas o de campaneo por parte de la dirección, si no porque la gente tira su basura en cualquier parte y no respeta los reglamentos.

“Estamos hablando de una problemática que está causando un alto impacto que podemos observar y tenemos muy detectadas en ciertos lugares, es el abandono de los residuos en cualquier parte”.

Dijo que zonas como San Francisco, El Baratillo, cerca del Templo de la Compañía, Belen, entre otros puntos del centro histórico, son lugares donde tradicionalmente la gente “abandona” su basura.

Comentó que por este problema se han implementado un operativo de patrullajes de verificación, alterno al servicio de recolección, en la zona centro, por las faltas al bando de policía y buen gobierno en contra de salud general, al incumplir con depósito y retiro de basura conforme a reglamento y arrojar agua sucia a la vía pública entre otras situaciones.

“Mucho de esto es causa de que se siga señalando que Guanajuato está sucio, y a veces no solo es decir vemos un papel, es a veces en ciertos horarios el aroma, desgraciadamente al verter líquidos y algunos residuos con sol del día genera olor desagradable en áreas detectadas”.

Indicó que está situación también genera daños a la imagen urbana de la ciudad.

Aunque habló de sanciones de 1 a 20 salarios mínimos por dichas violaciones, no precisó si se han aplicado y cuántas.

“Sigue siendo un reto el resolver el abandono de la basura en la vía pública”, reconoció.