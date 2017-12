Disminuye rezago educativo para adultos en Guanajuato; anuncia titular de Inaeba

Irapuato, Gto. 38 personas de cada 100 son analfabetas en el estado, aseguró Esther Medina Romero titular del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba), quién además explicó que han superado la meta sexenal de reducir el analfabetismo y rezago educativo.

“Al inició de la administración estaban en segundo lugar, ahora en porcentaje de personas analfabetas estamos en lugar numero once, estoy segura qué este año nos vamos a posicionar en numero 13 hemos bajado de 8.3 a 5.5. A nivel nacional nos encontramos en el numero 11 con 5.5 con 223 mil personas analfabetas qué no saben leer y escribir, casi el 65 por ciento de esta población son adultos muy mayores qué tienen discapacidad visual, motriz, auditiva qué es muy difícil atenderlo. 38 personas de cada 100 qué no han terminado su primaria y secundaria con corte al 2016” indicó

Explicó que al inicio de la administración de Miguel Márquez iniciaron con 49.1 por ciento de cada de personas analfabetas de 100, y se trazó la meta de llegar al 41 personas, pero en el 2016 sé supero la mera al reducir a 37 personas, “sería bueno mantenerlo en 35”, las cifras de este año se tendrán al inició de enero.

En cuanto al rezago educativo, Medina Romero dijo que en los 5 años de la administración estatal sé redujo 12 por ciento.