Divide a panistas Ley de Seguridad Interior: del ‘atentado al federalismo’ a la ‘regulación del militarismo’

*Con información de Carmen Martínez, Alfonsina Ávila y Carmen Pizano

Guanajuato. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados dividió opiniones entre los mismos panistas de Guanajuato. Mientras los diputados federales del blanquiazul no dieron su aprobación, los senadores enfrentan opiniones encontradas y los locales se sumaron al beneplácito del gobernador Miguel Márquez.

De los 19 diputados federales por Guanajuato, sólo los siete pertenecientes al Grupo Parlamentario del PRI votaron a favor; tres panistas votaron en contra, seis prefirieron abstenerse y otros tres optaron por ausentarse de la Sesión de Pleno.

Mientras esto sucedía, Márquez y alcaldes emanados del propio PAN, avalaron la norma al afirmar que “da certeza en las acciones del Ejército”. La defendió al considerar que dará “certeza a las acciones del Ejército” y afirmó que este ha estado haciendo una labor destacada colaborando con otras instancias de seguridad.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y asociaciones civiles se han manifestado en contra de esta nueva ley ya que “abre las puertas” a la militarización del país y potenciales violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo el gobernador sostuvo que con la ley o sin ella, ‘no se han estado violando derechos ni garantías’.

La diputada Alejandra Reynoso, fue tajante en exponer que el voto del grupo parlamentario del PA desde el trabajo en comisiones fue prácticamente en contra.

“Se ocupa una ley de seguridad interior sí, pero de nada sirve si no está la ley de mando mixto. No se fortalece a los cuerpos locales y estatales y solo se concentra en la parte federal” explicó.

Argumentó que tal pareciera que las políticas de combate a la inseguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto van en retroceso, pues la lógica camina hacia como se controla y centraliza las estrategias.

“Las fuerzas armadas pidió la regulación, pero esta ley no es suficiente”.

Dijo que la diferencia del marco legal, después de 10 años de colaboración del Ejército en las labores de combate al crimen organizado, es que ahora el presidente lo puede hacer sin que lo pida un gobernador. Basta con la orden del presidente.

“No es la forma, no es como lo hicieron, porque además fue un mayoriteo, todavía se discutió, se pidió que no se subiera el dictamen. Todavía platicando con organismos de la sociedad civil”.

Por otro lado, justificó la aprobación de los gobernadores al afirmar que estos están preocupados ante la descomposición de los cuerpos policiacos.

“Podemos irnos a 5 años atrás, cuando nos plantearon una solución desapareciendo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y ahora vemos que no está controlado el tema”.

Pese a las críticas y la abstención de los diputados federales del PAN por Guanajuato, el coordinador panista en el Congreso local, Éctor Jaime Ramírez Barba, afirmó que la Ley de Seguridad Interior trae más beneficios que perjuicios al país.

En entrevista, el diputado local comentó que ya leyó la ley que ha causado controversia porque se abre la puerta a la militarización de todo el país.

Ramírez Barba dijo que la nueva ley tiene áreas de oportunidad que podrán mejorarse en próximas fechas, pero sostuvo que era una ley ya necesaria.

“Sí conozco lo publicado, ya leí esa ley y yo le veo muchos más efectos positivos que negativos, como toda ley es perfectible”.

A decir del diputado local panista la ley de Seguridad Interior da certidumbre a la intervención del Ejército para colaborar en los temas de seguridad.

Éctor Jaime Ramírez insistió en que después de analizar el marco jurídico, la recién aprobada ley traerá más beneficios a la sociedad.

“Prevé es darle un marco jurídico a lo que está ocurriendo en la realidad, hoy vemos en Guanajuato mismo y solicitamos que la policía militar pueda no ser el primer respondiente pero sí acompañar al Estado Mexicano”.

Afirmó que se cuidarán los derechos humanos de los ciudadanos, porque así está establecido en rango constitucional.

El síndico panista, Carlos Medina Plascencia, afirmó que está en contra de la Ley de Seguridad Interior ya que esta acabará con el modelo federalista del país. Dijo que sería una decisión equivocada por parte del Senado aprobarla.

El también exgobernador de Guanajuato señaló que el modelo de seguridad actual está fallando para el país y no da resultados. Apuntó que la construcción de la seguridad va desde lo local y no desde acciones represivas, así como coercitivas para remediar este problema.

Aseguró que la milicia no debe de sustituir el combate al narcotráfico, robo a combustible, ni delitos de índole federal.

“Completamente en desacuerdo porque rompe todo lo que tiene que ver con el federalismo en nuestro país, que sí por una parte se debe definir claramente cómo debe intervenir en apoyo y respaldo en determinadas condiciones y sobre todo en lo que tiene que ver con delitos federales… pues tiene que acotarse a eso, y no sustituir a las fuerzas de policía cuando es un atributo que está en la administración local y no en las fuerzas armadas”, refirió.

El edil señaló que para atender los delitos de alto impacto están las fuerzas policiacas tanto municipal, estatal y federal, así como la Guardia Civil.

“Yo creo que no se justifica para ese tipo de delitos, el que entre, ni para ningún delito la entrada del Ejército, salvo se tenga una falta del Estado en materia de seguridad…En respaldo a las autoridades locales sí, pero no en sustitución y no para delitos de narcotráfico, ni huachicol”, precisó.

Medina Plascencia consideró que no están en un punto que sean rebasadas las instituciones de seguridad. Por lo que aseguró que buscar soluciones al problema de inseguridad, no es solamente “sacar al Ejército y tener a la Marina ahí”, esto ha sido una acción emergente.

El senador Fernando Torres Graciano adelantó que su postura será votar a favor de la Ley de Seguridad Interior, argumentando que esta no vulnera los derechos humanos y que tampoco se trata de una “militarización”, pues establece claramente cuáles son las condiciones en las que el Ejército podrá tener intervención en estados y municipios.

Torres Graciano menciono que esta ley no facultará al Ejército para que tenga la responsabilidad ni la facultad de asumir la responsabilidad de la seguridad en estados y municipios, de tal forma que la crítica de la militarización no procede.

“Me parece que si estamos pensando a que va a venir el Ejército a solucionarlos los problemas de seguridad, déjenme decirles que no, no es su responsabilidad y no es facultad del Ejército hacer esto. Sigue siendo una facultad de los municipios y de los estados, a través de sus órganos de seguridad, preservar la seguridad pública”, dijo.

Agregó que si bien, la Ley de Seguridad Interior no marca cuáles son los derechos humanos que no deben tocarse en caso de que intervenga el Ejército, esto no es sinónimo de que habrá agresiones contra las personas: “es cierto, porque no corresponde a esta ley hacerlo. Ya hay una ley de derechos humanos”.

El senador dijo que esta Ley únicamente establece que se tendrá que cumplir con todos los protocolos de derechos humanos y con la protección de la misma, además mencionó que también establece que el Ejército tiene que rendir informes tanto a la Cámara de Diputados y a la de Senadores, sobre las acciones que están realizando.

Respecto a los 3 votos en contra, 6 abstenciones y 3 ausencias de parte de los diputados del PAN al momento de votar esta propuesta de Ley, Fernando Torres Graciano simplemente dijo que él no encuentra razones para oponerse a esta propuesta.

“No se puede descalificar toda la ley así de un plumazo porque creo que en ese caso, la Ley ahí está (…) los motivos por los que algunos compañeros míos de partido, diputados federales la votaron en contra, los desconozco y habría que preguntarles para que puntualmente nos digan qué fue lo que les inquietó, pero me parece que lo que he escuchado y leído en declaraciones es que en ningún caso se justifica el voto en contra”.

El senador panista Juan Carlos Romero Hicks adelantó que su voto irá en contra de la Ley de Seguridad Interior, señalando que “su aprobación no fortalecerá el federalismo y no resolverá los temas de fondo”.

A través de sus redes sociales, Juan Carlos Romero Hicks puntualizó que los legisladores recibieron una carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en donde considera que su aprobación “generaría riesgos para la vigencia de derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los retos reales que el enfrenta el país en materia de seguridad”.

Además señaló que la Ley de Seguridad Interior tiene algunas ambigüedades de conceptos y permitiría un papel indebido de las Fuerzas Armadas, además de la indebida regulación de la fuerza pública, la lesión de la autonomía, la ausencia de transparencia, además de afectaciones a la protesta social.