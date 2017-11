¿Dolor al amamantar? 1.ª parte. Frenillo corto

Por: Miriam del Toral*. Declaro no tener conflicto de intereses.

Cuando la madre sufre dolor persistente al amamantar, la posibilidad de que esa lactancia termine es muy alta. Normalmente, con una asesoría oportuna, se corrige el agarre y el dolor cesa. Sin embargo, hay otras situaciones subyacentes que hacen que el dolor persista, como mastitis o frenillo, por mencionar las más frecuentes. En esta entrega, quiero platicarte cuando el dolor es causado por el frenillo corto o anquiloglosia.

Imagina esta escena:

La mamá sufre dolor cuando amamanta a su bebé. Pide una asesoría, se corrige la postura y por primera vez, puede lactar sin experimentar dolor. Su hombre y cuello se relajan y aflora una sonrisa en sus labios… como asesora sientes que hay cumplido con éxito el servicio…

Pero, ¿qué pasa cuando a pesar de la corrección del agarre, probar varias posturas, derivar a un médico para tratar con medicamentos una mastitis, la madre sigue refiriendo dolor?…

Esta es la historia de Tracey y Emilia



La fui a visitar a su casa. Tracey experimentaba mucho dolor al amamantar. Tenía grietas abiertas. Emilia, la bebé, hacía tomas muy cortas y se quedaba dormida. Corregimos el agarre, algo se mitigó el dolor, sin embargo, las molestias de Tracey continuaban.

Ella estaba decidida a continuar su lactancia, así que consultó a otra asesora de lactancia que decidió derivar el caso con un cirujano pediatra para confirmar el diagnóstico.

Se trataba de un frenillo corto submucoso. Bastó una consulta para que el cirujano practicara la frenectomía y Emilia pudiera “liberar” su lengua. Las grietas en el pezón de Tracey tardaron varios días en sanar y que se resolviera la mastitis causada por el ineficaz vaciado del pecho, pero una vez que terminó el tratamiento con antibióticos y las grietas cerraron, Tracey pudo apreciar la diferencia. Cesó el dolor.

En días posteriores al procedimiento, se le indicó la rehabilitación que debía realizar Emilia, para asegurarse que al cicatrizar la herida, no se volviera a anclar el tejido.

La historia de Irazú e Isabella…

La visité cuando Isabella tenía un mes y llevaba lactancia mixta por dos motivos: dolor y percepción de insuficiencia de leche. La bebé tenía un frenillo corto muy notorio. Logramos disminuir el dolor con la postura, pero era imprescindible la intervención del cirujano pediatra. Irazú lo comentó con su esposo, pero la idea de que tuvieran que “operar” a su bebé les causaba angustia. Cuando el médico la revisó, confirmó el diagnóstico, pero decidieron esperar, ya que la nena tenía una infección en la garganta. Lo que sirvió a los padres para postergarla.

Sin embargo, el pediatra les insistió, pues en su experiencia, cuando la frenectomía se realiza en los primeros meses, basta una intervención ambulatoria para resolverla, pero cuando se ejecuta en niños mayores, se vuelve necesario llevarlos al quirófano. Irazú se decidió a hacerlo a los 3 meses de Isabella.

Al hacer el corte, la bebé lloró y sangró un poco. Pero en cuanto se la puso al pecho, Irazú pudo ver la diferencia. El dolor y los chasqueos desaparecieron. Se arrepintió de no haberlo hecho antes. Ahora que no experimenta dolor, puede disfrutar su lactancia, se siente más segura, ya no se limita a amamantar sólo cuando está en casa pues no tiene que batallar con la postura. Por fin tiene una lactancia feliz.

Tanto Tracey como Irazú perseveraron, pues en ambos casos se trataba de sus segundas hijas. Ellas tuvieron claro que como mamás en ocasiones tenemos más de una oportunidad de amamantar, pero para el bebé, esa puede ser su única oportunidad.

En la asesoría de lactancia, revisamos la boquita del bebé para tratar de identificar si hay algún frenillo corto sublabial (debajo del labio superior) o sublingual (debajo de la lengua) con el cual lidiar. En muchas de las veces que se detecta frenillo corto, es posible hacer que disminuya o desaparezca el dolor sólo corrigiendo la postura.

En mi experiencia, muchas veces he detectado frenillos cortos que no causan dolor, ya sea porque el pecho de la madre logra adaptarse o porque la postura les ha favorecido; aunque es frecuente que reporten tomas muy largas, que el bebé no aumente de peso de acuerdo a su percentil, que disminuya la producción de leche (o no aumente) así como que la madre presente mastitis reincidentes por un vaciado ineficaz de la mama.

Sin mencionar las dificultades que la anquiloglosia puede traer para el desarrollo maxilofacial, mala oclusión dental o problemas de articulación fonética en los bebés, que al crecer propician además burlas en los niños de su edad por no poder pronunciar ciertas sílabas.

Sin embargo, en ocasiones se vuelve imprescindible derivar a la mamá a un cirujano pediatra para que evalúe la necesidad de realizar una frenectomía y así resolver el caso. Pero la mayor dificultad, no sólo es detectar el frenillo corto, sino que los padres estén dispuestos a llevarlo a una evaluación con el cirujano pediatra y aún más, aceptar que se le realice una frenectomía.

La historia de Laura y Santiago



Desde que Santi nació, Laura ha amamantado con dolor. Consultó varios pediatras, esperando que alguno le diera remedio al dolor que experimentaba, sin encontrar respuesta. Pero una pediatra le sugirió una asesoría de lactancia. Yo lo conocí a los 6 meses. Tan sólo con revisar su lengua se hizo evidente la anquiloglosia. Al preguntar a los papás si alguno tenía frenillo corto, bastó la respuesta del papá para confirmarlo, pues pronunció: “zih”. Se les recomendó enfáticamente que pidieran las valoración de un cirujano pediatra, aunque renuente, el papá aceptó la consulta, pero para desgracia de Laura, el médico invalidó la necesidad de operarlo. Santi sigue con su frenillo anclado.

El único consuelo de Laura, es que alguien le pudo dar explicación a su dolor. Alguien validó el dolor que ha sentido y el enorme esfuerzo que ha representado mantener su lactancia. Es tal la determinación de Laura de aportarle los beneficios de la leche materna, que ha implementado las más inusuales posturas para amamantar en pos de encontrar alguna que le represente menos dolor. Me merece toda mi admiración y reconocimiento, lleva 13 meses de lactancia ininterrumpida.

Si no tienes una lactancia feliz, pide ayuda. Alguna asesora de lactancia podemos apoyarte. Amamantar no debe doler y es posible resolver la gran mayoría de las dificultades teniendo información oportuna y comprobada.

Si crees que a alguien le puede servir esta información, por favor, compártela en tus redes. La lactancia materna salva vidas. #PorUnMexicoSano

*Miriam del Toral Altamirano. Contacto para asesoría de lactancia: Whatsapp: 477 674 9021. FB Maternidad Sustentable.

