Donar dinero de campañas para damnificados sería ilegal; necesaria una reforma federal: Diputados de Guanajuato

Guanajuato, Gto. Sin reforma electoral, los partidos políticos no pueden donar el financiamiento que tienen para campañas, para destinarlo a la reconstrucción de los hogares de las miles de familias mexicanas que se quedaron sin vivienda, por los terremotos que se han registrado en el último mes en el país.

Así lo aseguraron los coordinadores del PVEM y PAN, en el Congreso local, Beatriz Manrique y Éctor Jaime Ramírez, respectivamente, al apuntar que la modificación a la ley tendrá que hacerse a nivel nacional con voluntad política, pero sin las reformas no se puede destinar el dinero de las campañas para la reconstrucción del país.

La etiqueta #PartidosDenSuDinero se colocó desde el miércoles en los primeros lugares de tendencia en Twitter. Los ciudadanos iniciaron una campaña en redes para exigir a los partidos políticos donar su dinero para la reconstrucción del país luego del sismo del 7.1 grados que sacudió el martes el centro del país y dejó más de 200 muertos y decenas de edificios colapsados.

La diputada Beatriz Manrique Guevara recordó que hace años se hicieron modificaciones legales para detallar en qué sí pueden gastar el dinero público.

“Con la intención de que los recursos de los partidos políticos no fueran utilizados, bajo ninguna circunstancia, para la compra de cualquier artículo o actividad que pudiera considerarse una dádiva y que de ello derivara la posibles compra de voluntades y del voto. La reforma ahora impide que los partidos políticos puedan destinar recursos del financiamiento para nada distinto a las actividades que están delineadas en la ley”.

La diputada del PVEM consideró que un acuerdo del Instituto Nacional Electoral que responda al llamado de #PartidosDenNuestroDinero, como se ha promovido en redes sociales, no es suficiente para hacer los movimientos del destino de recursos sin violentar la ley.

Manrique Guevara dijo que en la ley electoral viene establecido hasta el tipo de productos que están autorizados a comprar.

“La ley dice, incluso, qué tipo de artículos se pueden comprar para las campañas electorales. No quiere decir que no estemos de acuerdo, pero sí tenemos que cuidar que no se cometa ninguna ilegalidad”.

Manrique agregó que con voluntad política se podría hacer una reforma en fast track en el Congreso federal para redireccionar los recursos de campañas.

Los comentarios de Manrique Guevara fueron secundados por el coordinador panista, Éctor Jaime Ramírez Barba.

‘Sí hemos aportado’

Los diputados que integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local, aseguraron que se han solidarizado haciendo donaciones para los miles de mexicanos que han resultado damnificados por los desastres naturales.

Sin embargo, aseguraron que no darán a conocer el tipo de apoyos y el monto destinado, porque no quieren que se malinterprete como oportunismo político.

El coordinador panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, aseguró que los diputados del PAN han sido solidarios con recursos propios, pero no van a dar a conocer los detalles. Apuntó que la ley también les prohíbe tomar recursos de otras partidas para dar ayudas.

Detalló que están impedidos por la Ley de Disciplina Fiscal, para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos

El priista Rigoberto Paredes Villagómez comentó que en su caso fue puerta por puerta a pedir que ciudadanos aportaran para él enviar los víveres a los estados afectados por el sismo.

“Es muy apreciable la decisión que tomen de cuánto y cómo lo quieren hacer, pero de que hay voluntad, por supuesto que lo estamos haciendo. Yo hace unos días de mi casa de gestión, mandamos tres toneladas de víveres tocando puertas… yo como les he dicho a mis diputados, me siento más satisfecho yendo a tocar puertas, a solicitar a nombre de los mexicanos que están en desgracia”.

El resto de los legisladores afirmaron que han estado apoyando a los damnificados.