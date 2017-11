Echan atrás incremento al predial en León, pero mantienen excepciones en Centros Comerciales

León, Gto. El centro comercial San Martín sólo pagará de predial 2 mil 496 pesos por metro cuadrado, así quedó plasmado en la propuesta de la Ley de Ingresos para 2018.

Los ediles de las comisiones unidas de Hacienda y Gobierno no aprobaron el cobro por metro cuadrado, para que se le cobre los mismos 5 mi 200 pesos por metro cuadrado, que pagará el centro comercial Mulza, ubicado justo al costado izquierdo.

Hoy en sesión extraordinaria del Ayuntamiento de León, con 13 votos a favor y dos en contra de la bancada del PRI, pasó la Ley de Ingresos que será analizada en el Congreso Local.

Ante las críticas de regidores de oposición y miembros de la sociedad civil, el alcalde Héctor López Santillana reservó los artículos 1, 6, 16, 51 y 56, con el fin de mantener sin mayores cambios el pago por el Derecho de Alumbrado Público, así como el predial, por lo que la propuesta contempla un incremento únicamente del 5 por ciento.

Dijo que el argumento para echar para abajo el dictamen técnico de las comisiones unidas, se basó en “la economía de las familias leonesas, especialmente de las más vulnerables”.

El regidor priista, Salvador Ramírez Argote, primero felicitó a la ciudadanía de este triunfo sobre una decisión que evidentemente sería equivocada, puesto que afectaría la economía de los leoneses. Luego, señaló que sin acta del dictamen, no podría ser votado porque estaba mal el procedimiento.

“Qué bueno que se dio marcha atrás a la propuesta original y la ciudadanía no será afectada por este incremento que fueron propuestos por usted. Me parece que el procedimiento no es el correcto, ya que no hay acta, nadie de nosotros conoce lo que se está sometiendo a aprobación”, indicó.