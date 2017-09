El 98 por ciento de los huachicoleros detenidos en Guanajuato salen libres, afirma Alvar Cabeza de Vaca

Guanajuato, Gto. En Guanajuato, entre el 98 y 99 por ciento de las personas que son detenidas por robo de combustible enfrentan su proceso en libertad, sostuvo el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini.

Expuso que de las 1 mil 600 personas que se han logrado detener por cometer delitos relacionados con el hidrocarburo, sólo alrededor de 32 han tenido que quedarse en prisión durante sus juicios.

Señaló que es necesario que el Congreso de la Unión reforme el artículo 19 constitucional, para que aquellos que cometan cualquier delito relacionado con el hidrocarburo enfrenten un proceso en prisión preventiva, porque incluso se ha detectado que muchos de los que han sido detenidos son reincidentes.

“No es posible que estamos haciendo detenciones en estas cantidades de personas y estas en su inmensa mayoría no estén llevando su proceso en prisión. Puedo decir que entre un 98 y 99 por ciento enfrentan sus juicios en libertad, esto no quiere decir que no haya una consecuencia de derecho, pero lo que hemos encontrado es la repetición de las mismos personas dedicándose a lo mismo”, sostuvo.