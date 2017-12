“El Bronco” pide licencia a su cargo como Gobernador de NL para contender como independiente a la Presidencia

Ciudad de México, (SinEmbargo). El aspirante a precandidato independiente Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” solicitó licencia hoy al cargo de Gobernador del estado de Nuevo León para seguir recabando firmas que le permitan contender por la Presidencia de la República en los comicios electorales del próximo año.

A través de su cuenta de Twitter “El Bronco” compartió un mensaje en el que señala: “Hoy entregué mi petición de licencia para a partir del 1 de enero del 2018, con duración de 6 meses al @congresonl, quiero cambiar #México y que los ciudadanos JUNTOS hagamos historia. Mientas esto se decide, yo sigo chambeando como todos los días”.

En un video compartido en redes sociales se observa a Jaime Rodríguez Calderón solicitar licencia ante el Congreso de Nuevo León.

El aún Gobernador agradeció los dos años de que ha estado al frente de la entidad y agregó que México es el único país del mundo que permite que “un ciudadano pueda tener la oportunidad de poner a otro ciudadano en la boleta electoral y esa es una historia que aquí en Nuevo León se genera y se generó en la pasada elección”, dijo.

“He tomado la decisión de participar, de ir a la adversidad y de tratar de convencer a los ciudadanos mexicanos que podemos ser una opción para dirigir al país pero aún me faltan requisitos que cumplir y necesito su permiso, no he logrado todo el requisito, yo creí que podía lograrlo a finales de este mes pero hay todavía el requisito del uno por ciento por estado y en algunos estados de la republica todavía no lo tengo”, dijo “El Bronco”.