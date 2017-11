El coach de Patriotas no disfrutó el partido en México; agradeció que no temblara

Ciudad de México (SinEmbargo).- Tras el partido de la NFL, celebrado en el Estadio Azteca, muchos jugadores mostraron su agradecimiento con los fanáticos de la Ciudad de México, sin embargo, el entrenador de los Patriotas, Bill Belichick, es de otra opinión.

En entrevista para el programa “Dale & Holley with Keefe”, Belichick pareció quejarse de haber tenido que jugar fuera de los Estados Unidos, debido a que tuvieron que tener una preparación muy distinta a la que desarrollan normalmente.

La declaración que más sorprendió, e incluso generó molestia entre algunos aficionados, fue la de considerarse afortunados de venir a México y que no les tocara un terremoto o una erupción volcánica.

“Los jugadores hicieron un gran trabajo con todos los desafíos con los que tuvieron que lidiar. Creo que somos afortunados de que no hubiera erupciones volcánicas o terremotos o cualquier otra cosa mientras estábamos ahí las dos franquicias”, señaló Belichick.

Además, el cinco veces campeón considera que a nuestro país le faltan algunas cosas de logística, pues, argumentó, no está acostumbrados a que un equipo de la NFL juegue acá.

“Es un largo camino por recorrer para un juego. en términos de toda la logística. No están acostumbrados a tener un equipo de la NFL, así que tomó una gran cantidad trabajo, un montón de horas y energía de nosotros para poder ir.” mencionó.

Finalmente se sinceró e indicó que no tiene mucha motivación de que los “Pats” vuelvan al Estadio Azteca: “En lo personal no me apura mucho volver otra vez”, sentenció el entrenador.

Los enrachados Patriots de Nueva Inglaterra deleitaron a sus aficionados mexicanos con una gran exhibición al apalear 33-8 a los Raiders de Oakland, en el partido que marcó la tercera visita en temporada regular de la NFL.