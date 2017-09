El color del frente

El Frente Ciudadano por México conformado por los partidos PAN/PRD/MC, aspira a convertirse en una Coalición Electoral para tratar de derrotar en los comicios presidenciales del 1 de julio de 2018 al PRI y a Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada en este mismo espacio (“Frentazo”, Frontera, 13/09/2017) reflexioné sobre las contradicciones que veo en torno a la alianza electoral entre partidos tan disímiles y sobre todo a las escasas probabilidades de lograr un programa de gobierno que realmente logre el objetivo que dicen perseguir: la transformación del régimen.

Un acucioso y atento lector me sugirió que diera mi opinión acerca de las “posibilidades de éxito” del frente. No sé si se refería a las posibilidades de ganar la elección o, de lograrlo, de ser capaces de impulsar lo que proponen. En cuanto a lo primero, es decir, las probabilidades de éxito, desde luego que depende de múltiples variables. En primer lugar, que resuelvan el asunto de la candidatura común. Sabemos, que al igual que los partidos políticos, uno de los momentos de mayor tensión y de posibilidad de fractura sin duda tiene que ver con la forma en la que se concrete la candidatura. No será fácil para el frente, sobre todo si los tres partidos consideran que el o la abanderada deberá salir de sus propias filas. Desde luego que dadas las fuerzas, será panista el candidato(a). Tanto el PRD como el MC no tienen ninguna posibilidad de imponerle al PAN a un abanderado. En ese momento Acción Nacional abandonaría la coalición electoral. El 15 de diciembre es la fecha límite para resolver este dilema.

Si la candidata resultara ser Margarita Zavala, cosa muy difícil dada la correlación de fuerzas al interior del PAN, el grupo mayoritario de panistas lidereados por Ricardo Anaya, abandonarían el proyecto. La única posibilidad para que el frente incluya al PAN parece ser que el candidato sea Anaya. Aún cuando la familia Calderón abandonara el frente, los costos serían menores.

¿Puede el frente ganar la elección? Depende entre otras muchas cosas de lo que suceda en las casas de enfrente. Por ejemplo que el PRI logre impulsar un candidato competitivo; este podría ser José Antonio Meade, quien por su trayectoria podría atraer a muchos panistas inconformes con la alianza con el PRD y MC. Meade fue funcionario con Felipe Calderón y es considerado un buen técnico; con una fuerte inversión en los medios y una buena campaña mercadológica podría posicionarse como un candidato competitivo. El otro “pero” es sin duda Andrés Manuel López Obrador, que de concretarse el frente con un abanderado panista, automáticamente se convertiría en el único candidato de izquierda y antisistema. Desde luego que eso atraería a muchos perredistas que se sentirían frustrados con su partido por apoyar a un candidato de derecha.

El panorama luce sumamente complejo en estos momentos, insisto, dependerá mucho en cómo se aprueben las candidaturas y si hay rupturas o crisis en los partidos. En ese contexto el día lunes 18 de septiembre, el periódico El Universal dio a conocer una nueva encuesta de opinión. Destaco sólo una de las preguntas: ¿Está enterado de que se va a formar una coalición llamada Frente Amplio Democrático (hoy Frente Democrático por México) para enfrentar al PRI y Morena en 2018? Sí está enterado 31.6%; No está enterado 65.5% (No sabe/No contestó 2.9%). (http://interactivo.eluniversal.com.mx/interactivos/external/graficos/online/PDF_17/PDF-encuestaFRENTE.pdf). A pesar de la publicidad, muy pocos saben de la alianza. No es una buena noticia para los frentistas.

Sí imaginar que pueda concretarse el frente como una coalición electoral es muy complejo, todavía más resulta saber si pudiera impulsar cambios de fondo o estructurales. Cuando el PAN fue gobierno no pudo y no quiso pactar una transformación institucional. Ni siquiera cuando tuvo todo el capital político a su lado al triunfo de Vicente Fox. Y a lo mejor por una sencilla razón: el PAN está convencido que lo que se requiere no es un cambio de régimen sino de gobernantes. Las instituciones actuales no tienen por qué transformarse, sólo se requieren voluntariosos funcionarios honestos. Y quien llevará mano en la probable coalición electoral será el blanquiazul. Así de complicado aunque simple la respuesta.

Director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte. Correo electrónico: victorae@colef.mx. Twitter: @victorespinoza_

Página WEB; www.victoralejandroespinoza.com