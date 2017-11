El destapado

El proceso de destape priista no rompió, como muchos lo quieran o desearan, con la ortodoxia. Las formas, tiempos y esencia se mantiene a pesar de que hace 12 años no se realizara. El presidente Peña Nieto, máximo líder del PRI, fue quien manejó y eligió a su sucesor como lo marca la regla no escrita del presidencialismo de este partido.

El PRI, por primera vez en su historia y en la historia de todos los demás partidos, que es una de las muchas partes interesantes de la elección de José Antonio Meade como virtual candidato no tendrá como abanderado a un militante. Nadie, nunca antes, ninguno de todos los partidos políticos en México se habían atrevido a nombrar como candidato presidencial, a un ciudadano ajeno, no militante de ese partido.

El riesgo por este atrevimiento no debe ser pasado por desapercibido y mucho menos considerado como simplemente anecdótico. Es parte sustancial de la estrategia para ganar la elección del próximo julio de 2018. Y tan lo es, que no podemos olvidar lo que Jesús Reyes Heroles escribe respecto a la esencia de los partidos políticos: “son maquinarias para la conquista del poder…”.

Pero algo que también condiciona don Jesús es que el partido debe permanecer, indispensablemente, unido, sin división alguna. Añadiéndole que la elección del candidato no es un juego sentencia “no son suicidas, quieren conquistar el poder”.

Después del proceso del destape, que se inicia con la comunicación a cada uno de los suspirantes, por parte del presidente que después de su amplia auscultación, no es el elegido y en consecuencia inmediata, el pretenso debiera decir algo más o menos acercado a esto: –“acepto la resolución y le reitero mi lealtad a Usted, y cuente con mi respaldo irrestricto para el candidato”-.

El presidente eligió al candidato que él consideraba tenía las mejores condiciones para ser el próximo Presidente de México. Lo que debemos admirar de Enrique Peña Nieto, es que, para hacer su elección, no consideró al partido (PRI) como el corazón mismo del proceso electoral, de lo contrario hubiese elegido a Osorio Chong, quien contaba con el apoyo de las corrientes al interior del PRI. El presidente privilegió al ciudadano, es decir, por primera vez, se le da la importancia que se merece, ya que es él quien elige y condena.

El presidente Peña Nieto provocó darle a la sociedad lo que muchos sectores están pidiendo de un político y que de una buena manera u otra José Antonio Meade tiene y representa. Es un candidato limpio, una persona honesta, con experiencia en gobiernos del PAN y del PRI, no cuestionado por el PAN, incluso hasta reconocido. Inteligente, sólidamente preparado, con vasta preparación profesional y valores personales. Es bien apreciado por la ciudadanía en general. Esto en consecuencia, deberá restar muchos votos de los indecisos que esperaban ver a alguien así como candidato.

Volviendo al tema de la unidad de partido como condición infranqueable de éxito, vimos cómo parte de ese ritual del destapado, recorrer cada uno de los sectores y principales organizaciones del PRI para solicitar su apoyo para poder registrarse, la muestra de adhesión de éstos y de las principales corrientes al interior, con los mensajes públicos por la elección, están garantizando que el PRI se consolide como la fuerza seria a considerar para enfrentar a MORENA y lograr el triunfo en 2018.

Los primeros resultados de esta estrategia con su nombramiento están dando resultado, vemos la adhesión de varios panistas “rebeldes”, empresarios y grupo de poder, mientras se sumergía en el “baño de pueblo” priista, pidiendo en su discurso ante éstos “Háganme suyo”.

Los principales contendientes se disciplinaron de inmediato, de admirarse la templanza y madurez mostrada por el secretario Osorio Chong al admitir que él no era el elegido y sumarse a los trabajos de Meade, con una comunicación franca y abierta. Aurelio Nuño será el coordinador de la campaña y José Narro seguramente, estará entre los favoritos para ser candidato a la Ciudad de México. Al igual que Eruviel Ávila, quien sería quien comande la campaña desde la trinchera del partido.

Como vemos, la ortodoxia de una forma muy criticada y condenada por los partidos de oposición, “el dedazo”, lo han adoptado para ellos con singular alegría, como lo podemos observar con MORENA, y la coalición PAN-PRD-MC. Se mezcló con lo inédito de la selección de un ciudadano, no militante y por demanda social, dando como resultado un parteaguas en la selección de un candidato con vistas meramente de satisfacer a un electorado cada día más demandante y exigente, pero conservando la tradición característica del PRI.

No podemos dejar de recordar el microrrelato del escritor guatemalteco de origen hondureño Augusto Monterroso (1959), al cual se le considera, quizá, como el relato más corto en castellano,​ -“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”-.

Correo electrónico: japons3@hotmail.com

Twitter: @fitopons3