El fracaso de la quinta ronda del TLCAN

La quinta ronda para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la cual se llevó a cabo del viernes 17 al martes 21 de noviembre en la Ciudad de México, concluyó sin avances, inclusive en los temas más simples, y a pesar de que el proceso formal de renegociación del tratado comercial inició hace tres meses.

De esta manera, Canadá, Estados Unidos y México aún se encuentran distantes en los temas más importantes que ha propuesto nuestro vecino del norte, como el endurecimiento de la regla de origen del sector automotriz, limitar compras de gobierno, la modificación al mecanismo de protección inversionista-estado, eliminación de cupos a la exportación del sector textil, procesos antidumping exprés a productos agrícolas, entre otros. Este bloque de propuestas ha sido calificado por el gobierno y la iniciativa privada mexicanos como “intransitable”.

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Robert Lighthizer, se ha quejado de que Canadá y México no están negociando seriamente en las partes medulares del TLCAN que necesitan ser revisadas. Ha dicho que los Estados Unidos no aceptarán un acuerdo que no redirija los flujos comerciales en favor de su país. “Mientras que hemos progresado en algunos de nuestros esfuerzos para modernizar el TLCAN, me mantengo preocupado por la falta de avances”, dijo Lighthizer a medios de comunicación.

En este sentido, Phil English, un asesor senior de la firma legal Arent Fox ubicada en la ciudad de Washington DC, dijo: “Realmente necesitan estar mucho más avanzados que esto, y me preocupa que esta negociación está al borde de estancarse. Estoy muy preocupado de que esta creciente inercia en los grandes temas está creando un ambiente que llevará a malos resultados.”

Cabe señalar que los tres ministros de cada país que encabezan las negociaciones no formaron parte de esta ronda de negociaciones, y no se espera que asistan a las sesiones más pequeñas que se llevarán a cabo en diciembre, antes de la sexta ronda de negociaciones a celebrarse en Canadá del 23 al 28 de enero de 2018.

Sin embargo, hay esperanza para algunos. De acuerdo con una nota publicada por Digital Journal el 22 de noviembre y titulada “La 5ta ronda de negociaciones del TLCAN terminó en México sin resolver los grandes temas”, menciona que de acuerdo a una fuente gubernamental anónima, todavía es posible alcanzar un acuerdo antes de marzo de 2018. En un comunicado conjunto emitido al finalizar la quinta ronda, los tres países señalaron que “Los jefes negociadores reafirmaron su compromiso para avanzar en todas las áreas de la negociación, para así concluir las negociaciones lo más pronto posible”.

Temas sin resolver

Los Estados Unidos quieren la “cláusula sunset” completa, la cual terminaría con el tratado cada cinco años a menos de que los tres países estén de acuerdo en una extensión. Sin embargo, una versión actualizada de los objetivos de la negociación por parte de Estados Unidos señala ahora sólo una revisión periódica del pacto.

En otros aspectos clave como el contenido regional automotriz (regla de origen) no hubo movimientos en la quinta ronda. Tampoco hubo una solución en el tema de los productos lácteos entre Estados Unidos y Canadá y este último insiste en que quiere protección para su sistema de administración de oferta. Los Estados Unidos también quieren terminar con el sistema de solución de controversias (Capítulo XIX del Tratado) que obligarían a las partes a acogerse a los paneles de la OMC o resolverlas en cortes estadounidenses.

Por su parte, Estados Unidos quiere también limitar el acceso a los proyectos de compras gubernamentales provocando que México hiciera una propuesta similar con respecto a sus propios proyectos de compras.

Ha trascendido que México está planeando empujar con una contrapropuesta a la demanda estadounidense en materia automotriz. El Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que la propuesta actual de Estados Unidos era poco práctica e ineficiente para la industria. Dijo que México está dispuesto a ayudar a Estados Unidos a resolver su déficit comercial pero sólo a través de la expansión de sus exportaciones y no a través de limitar el comercio entre los dos países. Guajardo dijo: “Es una negociación con un alto grado de complejidad, pero estamos trabajando en ello, y en algún punto encontraremos los espacios para un aterrizaje que sea útil para todos”.

Guajardo, en un tono optimista, destacó que hubo progreso en temas tales como el comercio electrónico, seguridad alimenticia y el medio ambiente. Mucho del trabajo técnico ya se ha concluido y que muchos de esos temas podrían ser concluidos inclusive entre rondas de negociación.

México y Canadá tienen problemas con algunas de las propuestas estadounidenses. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, ha dicho a reporteros que hay diferencias significativas en áreas medulares. Dijo que la posición estadounidense en la “cláusula sunset” y la propuesta automotriz eran extremas y son inaceptables. Freeland sostuvo que la “cláusula sunset” es redundante dado que cualquiera de las partes del tratado se puede retirar después de notificarlo con seis meses de anticipación. Los funcionarios canadienses han sido advertidos que no habrá una renegociación del TLCAN si los Estados Unidos no se retractan en algunos temas.

Por su parte, los Estados Unidos están demandando que la mitad del valor del contendido de todos los carros producidos en Norteamérica sea de origen estadounidense; mientras que el valor de contenido total de Norteamérica debe ser incrementado a 85% dese el actual 62.5%. Ahora en día no hay regla en el TLCAN que indique el porcentaje del valor de un automóvil que debe ser originario de Estados Unidos. Además cabe señalar que el vecino del norte también quiere que el acero empleado sea originario de Norteamérica.

Es así que las negociaciones frecuentemente enfrentan a los Estados Unidos con México y Canadá. Steve Verheul, el jefe negociador de Canadá dijo: “Canadá y México están trabajando muy de cerca. Tenemos muchos temas en común”.

Las negociaciones se podrían extender hasta el 2019.

Brett House, un economista de Scotiabank en Canadá, dijo que el presidente Donald Trump podría notificar que su país se retirará del TLCAN y no llevarlo a cabo. También podría tratar de retirar a Estados Unidos y enfrentar una tremenda oposición en el Congreso. House piensa que hay sólo un 20% de probabilidades de que haya un acuerdo para marzo de 2018 pero que es mucho más probable que las negociaciones continúen a lo largo del año y se prolonguen hasta 2019.

A manera de conclusión podemos señalar que después del fracaso de la quinta ronda de negociaciones, dada su falta de avances, para muchos queda claro que existe una clara señal de que el presidente Trump desea retirar a su país del tratado; y aunque Canadá y México están muy conscientes de esta posibilidad, han optado por no “tirar la toalla”.

Esto es porque se está haciendo cada vez más obvio que el Congreso de Estados Unidos no se quedará cruzado de brazos. Una vez que cada representante y senador sepa cuantos empleos y cuanta inversión se perderán en su distrito o estado en caso de un retiro del TLCAN, veremos a un Congreso listo para luchar la batalla y proteger ese acceso a mercado, cueste lo que cueste.

No obstante lo anterior, México debe estar preparado para vivir sin el TLCAN; y en este sentido debe quedar claro que la iniciativa del CPTPP (o puesto coloquialmente: el Tratado Transpacífico o TPP sin Estados Unidos) no es la salida dado que para muchas industrias mexicanas este tratado, tal como fue negociado, no tiene sentido sin la presencia de Estados Unidos. En este sentido, se debe señalar que en varias industrias se negociaron reglas de origen que sin la presencia del mercado más grande del mundo en el acuerdo, sólo acabaran por beneficiar a países como Vietnam (y a China indirectamente).

Entonces esperemos que las autoridades no se confundan y acaben por causarle un doble daño a la industria con un fracaso del TLCAN y metiendo más a China a través de Vietnam en un CPTPP.