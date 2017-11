El frentazo ciudadano por México…

En dos semanas deberá quedar definido cómo le va a hacer el FCM (Frente Ciudadano por México) para tener un candidato presidencial y no se ponen de acuerdo en el método para la selección del mismo.

Es muy cierto que urgen cambios en la política mexicana, especialmente contra los corruptos y contra la impunidad. Lo que cada quien quiera entender en este tema. Todos los mexicanos estamos de acuerdo en la urgencia, no precisamente en los métodos.

El PRI tuvo la oportunidad histórica de retomar el poder y demostrar que con el viejo PRI se había quedado la corrupción y la impunidad. No lo logró; no estuvo entre sus propósitos, solo que el nuevo PRI vino a ser “la gota que derramó el vaso”. Con las mismas mañas que sus antecesores y con mejores conocimientos para aplicarse a desfalcar al erario, pero no es privativo del PRI, todos, de todas las extracciones partidarias, con muchos años en el servicio público, también los servidores con pocos años de servicio, le entraron a los ingresos fáciles, a los negocios disfrazados, a las empresas fantasmas… en los tres poderes, en todos los Estados del país, también en los municipios… es decir, las motivaciones de un frente están más que justificadas, pero también es la motivación para ya no ir con ningún partido, este en coalición o en cualquier otro formato de acción de los partidos políticos mexicanos.

Los candidatos ciudadanos, los que también quieren estar en la boleta electoral, que han batallado para que la aplicación del INE sea un instrumento eficaz de recolección de firmas, también tienen la motivación de que ya no se vote por partidos políticos, se vote por personas.

Hoy se lucra con el término ciudadano, todo lleva el apellido de ciudadano. Por lo pronto el Frente “Ciudadano” por México camina por la vía de no tener una votación abierta para elegir a su candidato.

Los del Frentazo no confían ni en su sombra y su “mejor” argumento es que no quieren que el gobierno y el PRI intervengan en una votación abierta y “les manipulen” el proceso electoral interno al Frentazo pero desde afuera… también es cierto que no tienen cómo confiar en sus propios padrones de militantes y las tribus que mandan en sus gremios partidarios perderían el control de sus estructuras; así es que lo único seguro, por ahora, es que no habrá elección abierta. Esa es la postura del PAN, es decir, el método está resultando el mayor factor de debilidad para el Frentazo.

Solo pactos cupulares es lo que se puede esperar. Muchos modos de dedazo. Fórmulas ciudadanas de participación no hay; lo que sí hay es “la talacha” de los candidatos independientes para conseguir las firmas y la ausencia democrática entre los partidos, estén aliados o solos.

Sin contar las contradicciones en que se verán para decidir las candidaturas en los estados del país, los que hoy trabajan para el Frente no han logrado mover el interés de los ciudadanos: según el estudio de campo de Parametría el 13% de los ciudadanos encuestados tiene buena opinión del Frente, cuatro de cada diez lo rechazan.

El hecho es que los tiempos se agotan y el avance en la consolidación del Frentazo no se ve por dónde llegue; Anaya sigue empeñado en ser el candidato del Frente y se avecina otra confrontación con las tribus del PRD que se pueden salir del esquema proponiendo candidato fuera del frente, especialmente si Mancera, Moreno Valle y Aureoles insisten en una votación abierta y otras técnicas que den cohesión a sus iniciativas.

El panismo ya tiene cómo canalizar sus frustraciones partidarias y salirse de los apoyos a Anaya para apoyar la propuesta de Margarita Zavala, los perredistas le pueden pintar un violín a sus dirigentes y salirse del frente para tomarle la palabra a Mancera y postularse fuera del frente. Mientras tanto AMLO sigue declarando insensateces, esperando el día de registrar su candidatura, al fin que el partido es de su propiedad y no hace falta ningún proceso interno para que sea el candidato presidencial.

Hasta la próxima PROSPECTIVA.

*José Gerardo Mosqueda Martínez es presidente del Instituto de Administración Pública de Guanajuato.

Correo electrónico: presidente@iapguanajuato.org, gmg@gerardomosqueda.com.mx

Facebook: gerardomosqueda / Twitter: @mosquedagerardo