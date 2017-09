El Frente pide quitarle dinero a partidos y Gobierno; y pensiones a ex presidentes, agrega AMLO

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- El Frente Ciudadano Por México, integrado por el Partido Acción Nacional (PAN), el Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano, anunció que renunciará al 100 por ciento del dinero otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE) de las campañas para 2018, para ser destinados a los damnificados por los sismos.

Por medio un video, los lideres de partidos del Frente, Alejandra Barrales, Ricardo Anaya y Dante Delgado, informaron que renunciarán al 100 por ciento de su presupuesto de la campaña de las elecciones presidenciales de 2018 para los damnificados “sin simulaciones y de largo alcance”.

“El dinero no debe provenir de los impuestos que paga la gente, debe provenir de las aportaciones voluntarias de nuestro militantes y simpatizantes”, aseguró en la grabación el líder del Moviendo Ciudadano.

Además, el Frente propuso reducir los topes de campañas. Detallaron que el dinero no será suficiente, pues explican, esta cantidad es menos del 1 por ciento de la cifra del Gobierno federal por lo que propusieron al ejecutivo a unirse.

“Proponemos el procesamiento INMEDIATO de esta iniciativa de ley para eliminar al 100% el financiamiento público a todos los partidos políticos”.

Los presidentes de los partidos sugirieron que sean eliminados los seguros de gastos médicos de los altos funcionarios y que estos sean añadidos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE). “Si quieren ir a un hospital privado que lo paguen con su dinero, no con el de la gente”, recalcó Anaya.

“Acabar con el derroche de recursos eliminando viáticos, celulares y gasolina a todos los altos funcionarios”, pidió Delgado.

Y por último, Barrales planteó “eliminar todo los gastos de publicad gubernamental, salvo lo relacionado con salud, turismo y protección civil”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, contestó desde Twitter:

“Los del llamado ‘frente opositor’, de manera oportunista e hipócrita, proponen que no haya financiamiento público a los partidos y plagian parte de nuestra propuesta de austeridad republicana. De todas maneras, les tomamos la palabra y proponemos que de inmediato se le quite la pensión a los ex presidentes; se reduzca la mitad de los sueldos de los altos funcionarios públicos; se termine con la caja de ahorro para la alta burocracia, entre otras medidas. Todo lo ahorrado debe destinarse a los afectados por los sismos, a la reconstrucción y a combatir la pobreza y la marginación que padecen más de 60 millones de mexicanos”.

