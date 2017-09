El gran vacío: lactancia mixta. Primera parte

Por: Miriam del Toral*. Declaro no tener conflicto de intereses.

Amamantas pero a veces das biberón con fórmula, esa es la lactancia mixta.

Para algunas, esta práctica causa culpabilidad, se sienten juzgadas.

Para otras es el remedio para lograr combinar sus actividades y el deseo de amamantar… y también se sienten juzgadas por ello.

Hoy te presento la primera parte de esta gran zona gris de la que poco hablamos.

Hace unas semanas, una de las mamás que participa en Fuente de Vida. Grupo de apoyo a la lactancia, me mandó un mensaje privado:



M.F.G. “Miriam, te quería comentar si puedes hablar un poco de la lactancia mixta. Hay una zona gris muy dura en ella. Porque no hay tanta información al respecto.

Las mamás con lactancia materna exclusiva (LME) no te bajan de “no lo intentas lo suficiente” o que “eres floja y haces mal”.

Y al contrario, también recibes juicio de las mamás que dan fórmula, ellas te dicen: “ya para que batallas. Ya mejor desiste y da pura fórmula”.

Sé que se puede amamantar y trabajar pero hay veces que por más que estimulamos, le echamos ganas, no lo logramos y a la larga también causa frustración al lactar y más cuando no podemos dejar de lado el trabajo”.

Así que les pregunté a las mamás del grupo Fuente de Vida y de Lactando con Amor que me comentaran si alguna llevaba así su lactancia; por qué y si han recibido comentarios negativos al respecto o no…

¡Decenas de mamás dejaron sus testimonios!

La mamá que me hizo esta petición en una primera instancia, es doctora, investigadora de la Universidad de Guanajuato. Mas, pude constatar que es una situación que muchas mamás lactantes están viviendo y se sienten entre la espada y la pared; pues no saben si el esfuerzo de amamantar aunque sea de forma parcial le aporta beneficios a su bebé y, por otro lado, se sienten un tanto solas por no tener con quien compartir esas inquietudes al sentirse juzgadas tanto por las que lactan de manera exclusiva como por las que han optado por la alimentación artificial.

En esta ocasión, citaré sólo algunos de ellos e iré publicando los demás en otras entregas:

R.P. “De mi primer hijo llevé lactancia mixta por desinformación y falta de confianza en mí. Yo le daba tres o cuatro veces al día y el resto biberón con fórmula. Cuando regresé a trabajar sólo amamantaba dos veces (en la madrugada y cuando llegaba del trabajo). Me sentía mal por no poder darle más, pero creía en los mitos de que “algunas mujeres no podemos”, ni siquiera pedí mi hora de lactancia porque “yo ni le daba tanto, pedir esa prestación sería como mentir “… Aun cuando en el ISSSTE sí me dieron la información al respecto y en mi trabajo me preguntaron si la iba a pedir, yo no quise por “no merecerla”. Aunque por otro lado sí sentía tranquilidad de que “al menos le di algo de mi leche”.

Afortunadamente, después obtuve la información correcta y me di cuenta que no es que “casi no le di leche”. Sino que tuvimos lactancia mixta por 7 meses, con un destete respetuoso. Mi hijo no ha sido enfermizo. Y que dentro de todo, hice lo mejor que pude con todo mi amor y con la información y recursos que tenía en ese momento. Ahora con mi segunda hija tenemos casi 26 meses de lactancia”.

F.H. “He sido lactancia mixta desde hace 9 meses exactos. La razón por la que inicié así fue porque mi bebé nació prematura, pesando dos kilos. Incluso, la fórmula que me dio el pediatra era de transición. Él siempre me dijo que mantuviera la lactancia a libre demanda. Mi idea era ser LME, pero darle de comer a mi bebé era muy doloroso y a pesar de haber tenido una asesora de lactancia el día que nació, me falto más información (saber sobre los brotes de crecimiento, etc.), por lo que continúe con la lactancia mixta y agradezco que mi hija nunca tuviera confusión de tetina. Nunca he sentido que me juzguen al respecto, de hecho, ¡me han juzgado más por seguirle dando leche materna que por darle fórmula! Pero sinceramente, nunca me ha importado lo que diga la gente, ¡yo sigo llevando mi lactancia mixta feliz!”

P. “Mi bebé y yo tuvimos lactancia mixta su primer mes y medio de vida. Debido a que tenía mal agarre y perdió el 20% de su peso al nacer en 8 días, pues no estaba recibiendo suficiente alimento. Así que empezamos con la fórmula, pero gracias a una asesora de lactancia, pudimos establecer la LME antes de los dos meses de vida. Tuve mucho stress las primeras semanas, porque también me extraía leche manualmente por casi una hora y no lograba sacar ni 1 oz. Pero nunca dejamos de intentar y con mucha paciencia mi pequeño logró el agarre correcto. Tenemos 15 meses de feliz lactancia”

C.F. Mamá de gemelos: “Entre lactancia diferida, extracciones y demás, dejamos la fórmula cerca de los dos meses y medio aproximadamente”.

A.I.C. “Tengo una bebé de 1 mes y 15 días. Manejo la lactancia mixta, por comodidad puesto que notaba que cuando le daba fórmula dormía por períodos más largos de tiempo. También por la percepción de no llenarla, ya que siento que genero muy poca leche y después es un llorar y llorar. Además, no he encontrado un agarre perfecto, que me ha lastimado los pezones, al grado de tener miedo a darle pecho. Y si he recibido malos comentarios por parte de mi esposo, me dice: ‘no la hagas llorar y ya dale biberón’”.

J.R. “Este es mi sentir: hay cosas muy positivas en el grupo: información, gente especializada y profesional que brinda apoyo incondicional a mamás primerizas o con experiencia en este mundo de la lactancia. Sin embargo, a veces siento que los comentarios respecto a mamás con lactancia mixta (como yo), llegan a ser algo insensibles. No todas actuamos de igual manera, cada una tiene una rutina, casa, sentimientos, responsabilidades diferentes y no creo que sea un “crimen” criar a nuestros bebés con lactancia mixta… cada una aprende y toma lo que cree que es lo mejor para su bebé. A veces leo lo grandioso que les va a muchas del grupo, que si tienen bancos de leche, que si se sacan determinado número de onzas cada día, etc. Hubo un tiempo que me llegué a tensar y me preguntaba: ¿por qué yo no puedo dejar tanta leche? ¿Seré yo?

Llevo 5 meses de lactancia mixta y para mí está bien . Sé que la toma de fórmula que recibe al día, más la que yo dejo, lo hacen crecer… Él me tiene la tarde y noche”.



Incluso el personal de salud pasa por estas situaciones, como lo relata la Dra. Miranda Acosta: “Ofrecí Lactancia mixta el primer mes de vida de mi hija por varias razones:

-Falta de Apoyo en el Hospital, no hubo un profesional de Lactancia que me supiera acompañar en el proceso.

-Separación de mi bebé al nacer (se la llevaban por la noche a los cuneros) y yo no conocía métodos de extracción.

-Falta de confianza en mí (pensaba que no tenía leche, una vez que confié en mí, dejé la fórmula).

Como pueden ver, cada caso y vivencia es diferente. Cada testimonio es una manifestación de lo que aún nos falta por hacer como sociedad para apoyar más y de manera más efectiva a cada madre que desea amamantar. Es necesario informar, acompañar empáticamente, crear las condiciones para que las mamás trabajadoras sepan que pueden continuar sus lactancias y que cuentan con derechos para ello.

En siguientes entregas, seguiré compartiendo más testimonios de mamás que llevan una lactancia mixta. Como verás, no son pocas. Si deseas, tú también puedes compartir tu experiencia y sentir. Puedes dejarlo en los comentarios o comunicarte directamente conmigo. Sigamos colaborando para construir un #UnMexicoSano.