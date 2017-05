‘Señalar obesidad de regidora no es ataque, es opinión’, dice director de Deportes de San Luis de la Paz

San Luis de la Paz, Gto. “El hecho de señalar a alguien por presentar problemas de obesidad no implica que lo esté atacando, implica que simple y sencillamente estoy dando mi opinión sobre dicho problema (obesidad)”.

Lo anterior lo declaró Juan José Ocadiz Moreno, Director de Deportes, a más de una semana que diera a conocer un audio donde insulta a la regidora del PRD Diana Sarahí Hernández, por su aspecto físico y a la vez de negar de manera prepotente las instalaciones de la Unidad Deportiva a un equipo de Futbol infantil.

Señaló como vergonzoso y desafortunado los comentarios que se están fundamentado sobre el trabajo de deportes, que se basa en una llamada grabada mal intencionada.

Añadió que respecto a la llamada se están tomando las decisiones y los procedimientos legales adecuados para que se centre un antecedente sobre esta situación, sobre términos como violación a la intimidad y violación a los medios de telecomunicaciones.

Trabajo que ejecutará a las estancias correspondientes esta cuestión, dijo.

Sobre el sentido y contexto que se dijo en la llamada, el titular de deportes, externó que el compromiso con San Luis de la Paz, es en beneficio del deporte y la salud pública como tal, pues desde el inicio de la administración dijo que se comprometió a reducir los riesgos que implica los problemas de obesidad atreves del deporte.

“En ese sentido, se nos ha querido atacar de que somos misóginos, de que discriminamos, no, no, no, es un problema real, el problema de la obesidad es muy real, hoy en día los números de enfermedades crónico degenerativas, tanto económico como de salud pública son aterradores, por lo tanto, como director de deportes, tengo que luchar contra ello, tengo que ofrecer el deporte como tal”.

“El hecho de señalar a alguien por presentar problemas de obesidad no implica que lo esté atacando, implica que simple y sencillamente estoy dando mi opinión sobre dicho problema (obesidad)”.

“Fue un comentario desafortunado, pero lo están tomando con “taja”para tratar de atacar, creo que no se vale”.

Al cuestionarle sobre las ofensas que emitió hacía la regidora del PRD, Diana Sarahí Hernández, explicó el director, que ya se llagará el momento adecuado, en donde él dará una explicación adecuada al respecto, por lo que no dio a conocer las razones por las cuales ofendió a la regidora.

“En su momento daré a conocer todo, y se tocara la situación como tal ya que me veo imposibilitado por el procedimiento legal que se está llevando a cabo, pero hubo un antecedente, hubo una llamada, donde también hubo ofensas y amenazas a mi persona, pero yo no tuve la baja moral de grabar la llamada”, Expresó.

Agregó que desconoce por qué se difundió ese audio, situación que provocó que se sintiera atacado su intimidad, “al momento de hacer una llamada telefónica y no autorizas que se grave, estas violentando penalmente la intimidad de alguien”.

Dijo que no se justifica, pero espera que con el procedimiento legal que se está llevando a cabo, se entienda como tal esta situación y que se quite el contexto de que una agresión para una mujer.

Complementó que esta situación se está tornando un poco complicada, porque al parecer por ahí hay ciertos intereses de parte de algunos de los involucrados, en el sentido de tratar de atacar al director de deportes “A mí me gustaría que me atacaran por mi trabajo o por otras cuestiones, no por estas situaciones”.

Finalizó mencionando que se encuentra en la mejor disposición de conciliar y de ofrecer disculpas hacia la regidora “Estoy en la mejor disposición, por educación, por compromiso y por las situaciones que son adversas al trabajo del municipio… Yo no puedo ponerme en un plan de no querer ofrecer disculpas por ofender a alguien si esa persona se sintió ofendida, yo sigo en pie que estoy luchando contra la obesidad y contra esas situaciones que son reales y no ficticias las cifras”.