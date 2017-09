El internet como un arma de doble filo en la lucha por los Derechos Civiles

Por: Raúl González Acosta*

Es cierto que la mayoría de las personas en el planeta desconocen los aspectos más básicos y sencillos sobre sus propios Derechos Civiles; también es cierto que los organismos a nivel global encargados de protegerlos, tampoco están en su mejor momento. Entonces, ¿cómo esperar que esta crisis de ignorancia y falta de instrumentos para protegernos no se expanda mientras navegamos en internet?

A lo largo de la historia, en algún punto intermedio de una batalla épica por poseer el poder en el ciberespacio, hemos comenzado a comprender que existen dos grandes protagonistas en ella: el primero es un grupo tradicional de concentración de poder totalmente organizado, como el sector público o las grandes corporaciones; y el segundo, es un grupo que goza de una menor capacidad de organización y por lo tanto, se caracteriza por distribuir el poder en mayor medida, como los periodistas, estudiantes, hackers éticos y no éticos, criminales, o movimientos civiles. En un principio, el internet fue capaz de darle todo el poder al segundo sector, otorgándole mayor capacidad de coordinación, eficiencia en comunicación, y la capacidad de estar informado en todo momento sobre lo que realmente pasaba en el mundo, haciendo de este protagonista en la lucha por el poder, el más grande e invencible rival, pues la censura era imposible, el anonimato era sencillo, y ni siquiera los departamentos de policía tenían posibilidad alguna de luchar contra el cibercrimen. En resumidas cuentas, las masas podían empoderar una libertad que se expandía cada vez más y más. Todo era una visión utópica.

Pero de repente, los cambios llegaron dramáticamente y el marketing, los medios de comunicación masiva, el entretenimiento, y la política jugaron un papel fundamental; era el momento en que el poder tradicional, concentrado y burocratizado estaba comenzando a ganar en grande, y así duraría por el resto de los años.

El ascenso rápido del poder tradicional

En mi opinión, este ascenso acelerado y totalmente centralizado del poder en pocas corporaciones y entes gubernamentales, se dio gracias a dos factores muy importantes:

La rápida aceptación y uso de los sistemas computacionales en la nube significó una rápida pérdida del control sobre nuestra información; el uso de dispositivos iOS, Windows, Android, o cualquier otro, automáticamente provee a estas y muchas otras compañías, la capacidad de acceder a nuestros e-mails, fotos, calendarios, mensajes, o documentos, y con ello, la posibilidad de saber en dónde estamos y con quién, a quién le escribimos, con quién hacemos negocios, e incluso en qué pensamos.

La realidad es que estamos bajo vigilancia todo el tiempo. Lo estamos ahora, mientras la compañía de telefonía celular solicita nuestra ubicación en todo momento para poder ofrecernos sus servicios, o mientras estamos buscando productos en internet y nuestros patrones de compra están siendo almacenados y procesados para revelar si somos un emprendedor, una ama de casa, o un estudiante de 17 años. Desafortunadamente, mucho de este trabajo de vigilancia es relativamente sencillo, porque trabaja con la libre y buena voluntad de la sociedad; cooperamos con estas grandes entidades a cambio de consumir sus servicios y tener la facilidad de acceder a nuestros archivos desde cualquier parte del mundo. ¿Parece un buen trato, no? Al fin y al cabo, los Derechos Civiles y la privacidad nunca fueron tan baratos.

Por otro lado, el sector público y las grandes corporaciones no pudieron haber salido adelante en esta cyber-lucha de manera individual; su poder se hace cada vez más grande gracias a la alineación de intereses que ambos tienen. La vigilancia se ha convertido en el modelo de negocio por excelencia en Internet, en un mercado donde la demanda de esta propuesta de valor crece a un ritmo feroz, y donde la oferta está a la orden del día. Gobiernos federales buscan subsanar sus necesidades de mantener el control a través de la tecnología, y las compañías buscan los jugosos contratos que terminan siendo pagados por los contribuyentes para crear herramientas que terminan por vigilarlos al final del día.

Pero la buena noticia es que ahora, el sector distribuido está tomando el control de las nuevas tecnologías para hacer frente a la batalla, en especial porque ellos cuentan con una ventaja muy importante: la burocracia no los ralentiza, lo cual genera que puedan usar, adaptar y expandir casi cualquier tipo de tecnología en sólo unos pocos años; la única desventaja es que para que esto sea aprovechada en todo el mundo, es necesario que la sociedad civil tenga las capacidades técnicas suficientes para utilizar la tecnología que ya tenemos (o al menos interesarse en ella) para poder estar adelante de las instituciones, y proteger nuestra privacidad cuando estamos en internet, algo que actualmente no está sucediendo de manera suficiente; por ello, organizaciones como Anonymous siguen siendo fuerzas viables como medio de oposición ante las esfuerzos de las instituciones por mantenernos bajo la lupa.

Entonces, ¿cómo usar la tecnología para detener esto?

La sociedad civil hoy en día no debería temer de involucrarse con las tecnologías y usarlas para mejorar sus vidas y proteger lo que es suyo, especialmente cuando tenemos la oportunidad de contribuir ya no sólo con soluciones de hacking ético y un resto de buenas prácticas, sino también con políticas públicas y movimientos sociales para proveer de un buen entorno que permita que el actuar en este campo no sea tan complicado ni técnicamente complejo. Este entorno debe ser uno donde no sólo la tecnología, los datos, y las herramientas matemáticas sean las que contribuyen a defender la voz de las personas en internet, sino la proliferación de políticas públicas y la generación de un Estado de Derecho que defienda y promueva la creación de grupos sociales que utilicen lo que se tiene a la mano para poner un alto a la vigilancia cibernética que mata cada vez más la libertad de los cibernautas.

El primer paso para llegar allá consiste en estar informado sobre lo que ya hay, y buscar la manera de aportar a quien ya lucha en esto.

El manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet” propuesto por el gobierno de España o la Red en Defensa de los Derechos Digitales puede ser un buen referente para quienes no tienen idea de dónde comenzar.

Creo que, en los pocos años que llevo en esto, jamás habíamos estado en un mejor momento para iniciar como sociedad defensora de los derechos digitales que ahora; nunca habían existido tantas organizaciones, ni tantas herramientas tan sencillas de protección de datos.

Este ya es un momento en donde los sectores de la población global que realmente se preocupan por estos temas, se comienzan a hacer más ruidosos, grandes y bien organizados. La pregunta es, ¿nos vamos a quedar viendo por fuera?

Definitivamente este no es un llamado a una revolución, sino uno para tomar en cuenta todo aquello que le concierne a la protección de manera pacífica de un aspecto invaluable que nos identifica como seres humanos dentro de un entorno cada vez más reacio, impredecible, oscuro y secreto. El internet es posiblemente el sector donde la próxima guerra mundial pueda tener sus peores efectos, y es mejor estar preparados.

Entonces, ¿cómo detenemos este lento pero constante crecimiento del sector tradicional? ¿Deberíamos?

En esta gran lucha entre lo corto, lo rápido y lo eficiente, necesitamos una manera concisa de actuar, y yo tengo dos recomendaciones sobre cómo proceder:

En el corto plazo, es necesaria la búsqueda por la transparencia y la rendición de cuentas ante nuestros gobiernos, y las corporaciones de quienes consumimos los servicios. Entre más conozcamos lo que una institución está realmente haciendo, más podemos confiar en ella. Desafortunadamente la dinámica de los mercados no permitirá que las compañías cumplan con estos requerimientos, y ahí es donde la lucha por una verdadera representación ciudadana en la creación de políticas públicas que promuevan dicha transparencia, se vuelve más importante cada día. Además, contar con instituciones que no sean opacas es la manera en la que diferenciamos a las organizaciones criminales de los grupos sociales de impacto positivo.Por otro lado, la rendición de cuentas es un mecanismo bien entendido de revisión y chequeo de poder. Esto obliga a los legisladores de todos los países a tener que entender las tecnologías, y a que se creen grupos de vigilancia que no quiten el dedo del renglón cuando corroboran que nuestros recursos se estén utilizando para realmente sentar las bases de las Leyes que permitan defender nuestros derechos en el ciberespacio.

En el largo plazo, necesitamos trabajar por reducir las diferencias de poder entre ambos sectores; entre más balance exista, mayor estabilidad social tendremos. Para ello, el control de acceso a la información se vuelve una parte crucial, pues son los datos el mayor recurso que vuelve más poderosos a los que ya lo son. ¿Cómo lograrlo? A través de una educación que promueva la privacidad individual de datos en las escuelas, las pequeñas empresas, y las organizaciones sociales, y la creación de leyes basadas en gobiernos abiertos, mismas que tengan como fin el regular y estandarizar la captación, procesamiento y uso de de grandes cantidades de información hechas por las grandes empresas. Sólo así, podremos sobrevivir al futuro.

Ahora es más sencillo para la NSA espiar a todo el mundo de lo que resulta mantener la privacidad de datos de una sola persona, y esto será peor si no actuamos. Con el fin de promover las verdaderas políticas públicas online que se necesitan, y así la gente pueda sacar el máximo provecho de esta herramienta, debemos ser conscientes del derecho a la privacidad que merecemos, de cómo funciona la propiedad intelectual y cómo usar adecuadamente nuestra libertad de expresión dentro y fuera de la red.

Si entras en la web, encontrarás a muchas comunidades tecnológicas preocupadas por esto, y dispuestas a ayudarte para que sientas interés por algo que no sólo es realmente importante conocer, sino que sería garrafal desconocer.

El internet de hoy es un accidente realmente fortuito. Esta carretera de datos se está convirtiendo hoy en día en una fuente de espionaje, guerras, violación de derechos y una herramienta de control de masas basada en una combinación de intereses de grandes corporaciones en curso, de esfuerzos sin sentido de gobiernos que prefieren alcanzar el ascenso tecnológico antes que crear los organismos eficientes para que el sentido humano sea quien lo alcance, de una fuerte presencia militar que bajo excusas inertes relacionadas con la seguridad, coloca medios de escucha y trackeo de datos a la población, de un manojo de ingenieros computacionales que construyen sistemas abiertos que trabajan de manera simple, ordenada y fácil, de las barreras informáticas que grupos de hackers éticos colocan para poder hacer frente a la represión gubernamental y terrorista, y por último, del inmenso flujo de información generado por la mayoría de la sociedad civil que solamente usa esta herramienta como medio de comunicación.

Estamos en el comienzo de un debate crítico sobre el futuro del comportamiento de la humanidad en línea; la aplicación de la ley, la vigilancia por parte de las empresas, la recopilación de datos, la ciberguerra y el consumo de información deben ser discutidos por los cuatro sectores de la sociedad, pues esto no será un periodo fácil cuando tratemos de resolver esto, pues las corporaciones seguirán convirtiendo la World Wide Web en un generador de ingresos enorme, y no van a retroceder. Histórica y desafortunadamente, ningún cambio en el poder ha sido fácil, y las cuestiones políticas y tecnológicas que actualmente vemos ahí fuera, seguirán complicando esta transición aún más, pero todos tenemos el deber de abordar este problema. No sé cuál será el resultado, pero espero que cuando las generaciones del futuro estén conformando a la nueva sociedad y miren hacia atrás, no estén decepcionadas de los esfuerzos que hoy hacemos un grupo de locos preocupados de que nuestra civilización avance sin descuidar su esencia. Esto sólo va a suceder si cada uno de nosotros se compromete, lo convierte en una prioridad y participa en el debate. Necesitamos decidir sobre el equilibrio adecuado entre poder distribuido e institucional, y sobre cómo construir herramientas que amplifiquen lo que es bueno en cada uno y supriman lo que es malo.

Así que informémonos, leamos, preguntemos, colaboremos y conozcamos a quienes nos pueden apoyar. Hagamos grupos y comencemos a proteger lo que es nuestro. Esta es la mejor manera de cambiar en grande. Hacer el cambio ahora, nos traerá libertad mañana.

*Raúl González Acosta es estudiante, hacker ético, activista político y conferencista.

Twitter: @rauladrianga