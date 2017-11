El literalismo jurídico de la Secretaría de Gobierno

Ricardo Guastini es un filósofo y abogado italiano, uno de los mayores exponentes de una corriente interpretativa analítica del Derecho, que sostiene que ésta no es “una tarea cognoscitiva, sino valorativa, donde el intérprete elige y/o propone un significado dentro de los posibles que, en todo caso, expresa un enunciado jurídico” (Concepción Gimeno, 2013: 141), es decir para interpretar la Ley se requiere analizar el contexto y los significados que le da quién interpreta.

La referencia es importante dado que el viernes 24 de noviembre de este año, la Secretaría de Gobierno publicó la convocatoria para elegir al Secretario Técnico del Consejo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato. (Ver la convocatoria aquí, páginas 79 y 80).

Ésta, está dirigida a los servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, especializados en materia de derechos humanos así como a los titulares de las unidades responsables de esa dependencia, interesados en formular propuestas, para que el Secretario de Gobierno designe a dicho Secretario Técnico.

La convocatoria no pasaría de ser mero procedimiento interno para elegir a un burócrata más, de no ser por una cuestión fundamental: ese no fue el espíritu de lo discutido, trabajado y posteriormente incorporado en la Ley de Protección en el Congreso del Estado; la intención según lo conversado en su momento, fue emitir una convocatoria ABIERTA para que organizaciones y periodistas propusieran perfiles para la Secretaría Técnica del Consejo.

El artículo 15 señala a la letra “un funcionario de la Secretaría de Gobierno fungirá como Secretario Técnico” y por su parte el artículo 17 de la misma Ley, indica que “un servidor público adscrito a la Secretaría de Gobierno, especializado en derechos humanos, fungirá como el responsable de aplicar y dar seguimiento a las medidas establecidas en la presente Ley”, lo que desde mi punto de vista no significa automáticamente que deba pertenecer a la Secretaría antes de su nombramiento, sino que una vez nombrado pertenecería a dicha Secretaría.

Es decir, el Secretario de Gobierno no aplica a Guastini en la interpretación de la Ley, sino que es “literalista”, si la Ley dice que un funcionario público fungirá como Secretario Técnico, él entiende que tiene que ser alguien de la misma Secretaría, por lo que la Convocatoria no es abierta, sino cerrada.

El artículo 5º transitorio indica que la convocatoria debe cubrir con los siguientes principios:

Máxima publicidad.

Imparciliad

Legalidad

Transparencia y,

Objetividad.

Quienes estuvimos en todas las mesas de discusión de la Ley, incluso más de algunas diputadas integrantes de la Comisión, tenemos muy claro que la propuesta de una convocatoria abierta provino de la sociedad civil, fuimos nosotros quiénes sugerimos un proceso abierto y ciudadano en el que organizaciones y periodistas pudiéramos proponer personas candidatas. Incluso el licenciado Adrián Nájera, de la Secretaría de Gobierno, estuvo presente durante las últimas discusiones, así que la interpretación de la Secretaría de Gobierno sobre a quiénes dirigir la convocatoria es restringida y buscar impedir que organizaciones de derechos humanos y periodistas propongan perfiles para la Secretaría Técnica, lo que viola los principios de imparcialidad y objetividad mencionados anteriormente.

En la versión previa del dictamen, con fecha del mes de mayo, todavía se proponía que un Subsecretario de Gobierno fungiera como Secretario Técnico del Consejo, lo que fue modificado en las mesas de trabajo del mes de julio en las que se acordó el documento final, a propuesta también de la sociedad civil.

Es necesario mencionar que, de las 11 legislaciones estatales similares, ninguna cuenta con una convocatoria para elegir a quien ejecute las medidas, lo que incluso fue considerado una buena práctica por la organización internacional Article 19. Esta medida progresista acaba de ser echada por la borda por la Secretaría de Gobierno al emitir una convocatoria interna, restrictiva y condenada al fracaso por la carencia de perfiles. Esperemos ya el nombramiento de un (o una) burócrata de bajo rango que esté por debajo del perfil esperado.

Activistas, organizaciones y periodistas que participamos en la aprobación de la Ley de Protección sabemos lo importante de su Reglamentación, no sólo porque allí se definirán procedimientos para la atención de casos y la implementación de las medidas, sino porque según el artículo 15 de la Ley, allí se definirán los procedimientos para la elección de 3 representantes del gremio periodístico y 3 de personas defensoras de derechos humanos.

En fin, necesitamos más Guastinis y menos literalistas.