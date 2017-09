El MXGP León 2018 en manos internacionales; municipio y organizadores no la quieren en septiembre

León, Guanajuato.- El MXGP León 2018 no será en septiembre, cambia de fecha o está descartado.

El alcalde de León Héctor López Santillana se reunió con los organizadores del Motocross y acordaron que a ninguna de las dos partes beneficia el cambio de fecha a septiembre.

En el calendario que dio a conocer el promotor del campeonato mundial de Motocross Youthstream, la fecha en León se cambió para el 9 de septiembre.

La empresa encargada de organizar el Motocross en León fue quien solicitó el cambio porque se empalmaba con el Rally, así que les dieron nueva fecha misma que se disputó así durante dos ediciones.

El tema de presupuesto parecía complicar la realización del evento, sin embargo el municipio de León mostró interés en seguir realizando el evento, pero la fecha de septiembre no le conviene por la cantidad de eventos y los festejos patrios.

Así que el alcalde dijo que dependerá de los organizadores y el promotor que se tome la decisión de cambiar la fecha para que se mantenga el evento en el parque Metropolitano de León.

“En septiembre tenemos una muy buena cantidad de eventos, motivos patrios y una serie de cosas, además que el clima no es el mejor, si muestran disposición modificarlo seguiríamos adelante, sino pues para qué”, concluyó.

“Lo que me compartieron es que la organización internacional para el calendario 2018, nuevamente propone que la fecha sea en septiembre, ya probamos y no fue lo más adecuado por las lluvias y por los eventos, de ahí que en este 2017 se modificó, así que si la organización internacional prevaleciera en esta fecha sería difícil para la ciudad, estamos a la espera de lo que los organizadores hablen con las autoridades internacionales”, comentó el alcalde.

Por su parte Gilles Spitalier, director general del MXGP León aseguró que ya solicitó el cambio de fecha al promotor internacional y dependerá de ellos que el Gran Premio siga adelante en el Parque Metropolitano.

“Tuvimos una reunión con el alcalde y fueron los comentarios, la fecha en septiembre ya la vivimos y estuvo ruda la cosa, entonces no quisiéramos volver a eso, entonces si hubiera sido la fecha a principios de septiembre este año hubiera estado inundado, así que el acuerdo con el alcalde es convencer a Youthstream de cambiar la fecha, que es difícil porque la fecha posterior es Estado Unidos, sabemos que está complicado pero vamos a ver, espero que en un par de semanas tengamos resolución de qué vamos a hacer”, comentó.

“No había querido moverle porque primero tenía que ver con el municipio si íbamos por la fecha o no, no tenía caso, ya me confirmó el alcalde que sí hay interés por el municipio, estamos viendo con el promotor, vamos a tener pláticas, siempre hemos tenido buena comunicación y esperemos que puedan apoyarnos, aunque sabemos que tiene muchas implicaciones mover el calendario”, agregó Gilles.