Afloran diferencias sobre el Frente Ciudadano: ‘MC no tiene nada que ofrecer’, dice Torres Graciano

León, Gto. El senador Fernando Torres Graciano dijo que en la conformación del Frente Ciudadano en Guanajuato, el PRD tiene elementos suficientes para exigir candidaturas y posiciones en los municipios que actualmente gobierna, pero que Movimiento Ciudadano no está en la misma condición. De tal forma que el PAN no saldría perdiendo.

Las negociaciones entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano se están afianzando con la finalidad de la conformación del Frente Ciudadano por Guanajuato. Sin embargo, algunos panistas han mostrado su inconformidad al considerar que esta alinza reducirá la posibilidad de candidaturas y posiciones de poder para los blanquiazules.

Estas críticas no fueron compartidas por el senador Fernando Torres Graciano quien figura entre los interesados en encabezar la candidatura a la guberantura. Dijo que la asignación de las candidaturas deberán obedecer al análisis de los cargos de poder que actualmente tiene cada uno de los partidos.

En estas consideraciones el senador dijo que el PRD tiene posibilidades para negociar y que Movimiento Ciudadano -que se ha resistido a coaligarse en Guanajuato- no se ve con la misma fuerza.

“El PRD puede tener presencia y elementos para decir ‘queremos que nos den algunos disttitos’ porque no puedes negar la presencia en Valle o que son gobierno en Cortazar (…) es decir, el PRD tiene algunas áreas de influencia para decir que puede exigir algunas áreas (candidaturas a regidurias y alcaldías) y no es el caso, en mi opinión particular, de MC a nivel estatal porque no podemos identificar cuáles son las áreas de fuerza si fueran solos”, dijo.