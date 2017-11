El pleno de la Cámara de Diputados avala en lo general la Ley de Seguridad Interior

La propuesta de la Ley de Seguridad Interior– que otorga a las Fuerzas Armadas cumplir las tareas de seguridad pública– cuenta con el respaldo del Gobierno federal. El 12 de diciembre del año pasado fue el propio Presidente Enrique Peña Nieto quien abogó por un marco de seguridad interior. Y hoy, a la espera de la sesión en la Cámara de Diputados, ha vuelto a reiterar este mensaje.

Ciudad de México (SinEmbargo). El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general la Ley de Seguridad Interior con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones.

Con la mayoría de votos, los diputados aprobaron todos los artículos de la Ley de Seguridad Interior, lo que abre el paso para que se debata sobre 101 reservas que serán cantadas por 44 legisladores.

Con 18 votos a favor y 13 en contra la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Interior.

La sesión que se discutió en la Cámara de Diputados para discutir el dictamen de la a Ley fue elaborado por la bancada del PRI fue discutida a puerta cerrada, así lo denunciaron reporteros, activistas y medios de comunicación, pues en un inicio los legisladores de la Comisión de Gobernación cambiaron el lugar de la discusión a una sala más pequeña, además de que elementos de seguridad prohibieron la entrada a la sociedad civil e integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra que esperaba desde temprana hora el acceso.

Por lo que miembros de la sociedad civil reportaron que los dejaron fuera de la sesión y sólo les pusieron unas pantallas donde transmitieron la discusión.

Por otra parte el Canal del Congreso no contemplaba en su programación la transmisión de la discusión del dictamen de la Ley de Seguridad Interior, sino que fue por presión de sociedad civil y medios que comenzó su transmisión después de haber iniciado la sesión.

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados se compone de 32 integrantes, en su mayoría la conforma el Grupo Parlamentario del PRI con 12, seguido del PAN con 7, PRD con 4, Morena 2, PVEM 3, NA 1, y PES 1.

Niegan acceso a organizaciones de la sociedad civil a la reunión donde se discutirá la #LeydeSeguridadInterior

Exig https://t.co/lg9pE851BZ — Cencos (@cencos) November 30, 2017

Representantes del colectivo #SeguirdadSinGuerra manifiestan su enojo y preocupación por la forma en que se discute la #LeydeSeguridadInterior #LeyGolpista pic.twitter.com/QtRiiExNrD — Cencos (@cencos) November 30, 2017

Los legisladores iniciaron defendiendo la iniciativa, al considerar que, dijeron, es indispensable la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, “únicamente en casos estrictos”.

La propuesta de la Ley de Seguridad Interior– que otorga a las Fuerzas Armadas cumplir las tareas de seguridad pública– cuenta con el respaldo del Gobierno federal. El 12 de diciembre del año pasado fue el propio Presidente Enrique Peña Nieto quien abogó por un marco de seguridad interior. Y hoy, a la espera de la sesión en la Cámara de Diputados, ha vuelto a reiterar este mensaje.

Organizaciones civiles han recordado que la propuesta perpetuaría la presencia del Ejército en las calles y con ello las violaciones a los derechos humanos.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo de Movimiento Ciudadano (MC) anunció su voto en contra “rechazamos totalmente esta iniciativa, es inoportuna e institucional”, señaló.

Jorge Triana, diputado del Partido Acción Nacional, señaló que se le está dando la espalda a la ciudadanía, lo que califico de “inadmisible” al tratar el tema a puerta cerrada; agregó que el artículo 21 señala que el Estado debe otorgar seguridad a los ciudadanos a través de instituciones civiles y no militares.

“Lo que se está buscando con esta ley es convertir la excepción en regla”, señaló el legislador, que destacó además que las organizaciones civiles han hablado del riesgo de esta ley de Seguridad interior que califican como característica de un régimen autoritario. “El riesgo de aprobarlo sin haber escuchado a la sociedad civil es enorme… hago un llamado a los miembros de esta comisión a que recapacitemos”, dijo Triana.

El diputado panista subrayó también que “se le ha dado la espalda a más de 200 organizaciones que han advertido sobre los riesgos de esta ley. Por eso dejaron a la ciudadanía afuera del salón”.

En el caso del grupo parlamentario Morena, la diputada Norma Rocío Nahle García dijo que votará en contra de la Ley de Seguridad Interior “no estamos de acuerdo que el Ejército haga el trabajo de seguridad pública, aunque ellos ya están afuera y es necesario dotarlo de un asunto legal”, además la Ley no tiene una recomendación por los tratados internacionales.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Alejandro Domínguez Domínguez refirió que es importante precisar que el tema de derechos humanos es un tema que se cuida, agregó que “no podemos garantizar libertades si tenemos un clima de inseguridad, por lo tanto la inseguridad va ligada al tema de derechos humanos”.

Según Domínguez, esta ley cumple con el reclamo de la militarización del país “queda claro que las fuerzas armadas participarán cuando no se tenga la capacidad de otro orden de gobierno”.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), David Gerson García Calderón tomó el micrófono y señaló que “aprobar esto obedece a una profunda crisis que esta viviendo el estado”, agregó que esto responde a una crisis de una estabilidad política y que ante el panorama político que se presenta con las elecciones de 2018, con esta Ley el Gobierno pretende militarizar las calles para asegurar su permanencia en el poder.

“Esta ley que hoy se pretende aprobar es inconstitucional… no contempla mecanismos efectivos de control de las acciones, ni jurisdiccional ni parlamentario”, señaló Gerson, quién pidió que la ley sea revisada a profundidad y evidenció que apenas se está conociendo al cien por ciento el contenido de dicha Ley.

En contraste, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del PRI, precisó que la iniciativa de Ley de Seguridad Interior no es inconstitucional, pues está fundamentada en los artículos 89 y 30; destacó que es absurdo señalar que la Ley promueve las violaciones a derechos humanos, sino que al contrario, es un instrumento para reconocer su actuación pues establece cosas que hoy no se tienen definidas como la temporalidad y la demarcación territorial.

“Esta ley no establece esquema de pesos y contrapesos, da poder al Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas actúen como represoras”, refirió el diputado José Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, además coincide que la seguridad interior corresponde a cuerpos policiacos y no a los militares.

Angélica Moya Marín manifestó que el Grupo Parlamentario del PAN no está de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior mientras no haya propuestas donde no hay protocolos, donde la policía no esté democratizada y la ciudadania se involucre, “no podemos autorizar que las fuerzas armadas estén cumpliendo funciones para las que no están diseñadas”, pues subrayó que la Ley en discusión no está hecha a la medida porque “no resuelve ni regula la seguridad interior, ni la seguridad pública ni dota de nuevas herramientas”.