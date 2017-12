El poder que Elba puso a los pies de Calderón ya no da para otra treta en 2018, dicen politólogos

Ciudad de México (SinEmbargo). Envuelta con una sábana blanca, la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales arribó en una ambulancia a su penthouse de la colonia Polanco, en la Ciudad de México, casi cinco años después de su detención. Desde ahí, con brazalete electrónico, incomunicada, sin pasaporte ni visa y vigilada las 24 horas, la mujer de 72 años que gastaba millones de dólares en exclusivas tiendas de México, Estados Unidos y Europa continuará su proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero por casi 2 mil millones de pesos.

Aunque quedan rescoldos, su imperio político y económico se ha debilitado, consideraron analistas políticos entrevistados por SinEmbargo.

Ya no existe su red electoral construida a través de su liderazgo desde 1990 en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyos tentáculos alcanzó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y mediante su fundación del Partido Nueva Alianza (Panal), dijeron.

“La Maestra” tiene derecho a un régimen de visitas controlado de familiares directos y abogados. Pero, quien en 2008 regaló 59 camionetas Hummers a los líderes seccionales del magisterio, jamás podrá salir del inmueble salvo con autorización judicial.

De su origen en uno de los estados más pobres, Chiapas y trabajar como mesera en un hotel pasó a ser denominada por la revista Forbes como una de las diez personas más corruptas de México. Durante dos décadas, respaldada por los gobiernos priistas y panistas a cambio de su apoyo electoral, construyó su estructura de poder sobre un millón de miembros del SNTE, donde fluía el dinero sobre el que no debía rendir cuentas. En julio de 2006, fue expulsada del PRI por su estrecha colaboración con Vicente Fox, en 2012 rompió la alianza electoral con el PRI y su candidato Enrique Peña Nieto, se opuso a la Reforma Educativa y, un año después, fue arrestada.

Poder electoral debilitado

“No hay elementos para asegurar que tiene el mismo poder que hace 30 años. Es una mujer muy mayor y enferma [le donó un riñón a su primer esposo Arturo Montelongo para intentar salvarle la vida, lo que le ha generado problemas renales toda su vida. También tiene hipertensión y hepatitis C]. Sigue teniendo un margen de maniobra, pero ya no para poder ayudar a determinado candidato. Ya no puede influir en el resultado de una elección”, aseguró el politólogo Carlos Sánchez y Sánchez de la UNAM.

Hace casi 12 años, en 2006, en la campaña de Nueva Alianza “Uno de 3”, donde se pedía que no votaran por ellos para la Presidencia pero les dieran un voto, hubo una movilización política de la también ex Diputada y Senadora priista Elba Esther, dijo el académico Sánchez y Sánchez. Pero aunque se dice que la votación para ese partido fue fundamental para que Felipe Calderón Hinojosa ganara, un segmento muy importante identificado con ese partido –de hecho la mitad– votó por Andrés Manuel López Obrador, se documentó basado en encuestas de salida.

Nueva Alianza ha participado en dos elecciones presidenciales y siete estatales. En 2006, el candidato a la Presidencia Roberto Campa obtuvo 401 mil 804 votos y en 2012 Gabriel Quadri, un millón 150 mil 662 sufragios. Actualmente cuenta con 10 diputados federales, 54 diputados locales y más de 500 autoridades electas entre presidentes municipales, síndicos y regidores. La hija de Gordillo, la Senadora Mónica Arriola Gordillo, murió en marzo del año pasado.

Ahora, de cara a 2018, el politólogo Sánchez y Sánchez consideró que si Gordillo Morales influyó en la alianza entre Nueva Alianza y el PRI, ya hizo lo que podía. El peso de Nueva Alianza, con 480 mil afiliados (0.56 por ciento del padrón), representa alrededor de 2 millones de votos, “nada desdeñables, pero no los necesarios para inclinar el resultado hacia un lado u otro”, dijo.

“Tuvo mucho poder. Fundó un partido político hace doce años (2005), ayudó a Felipe Calderón a ganar –aunque muchos de Nueva Alianza también votaron por López Obrador– y colocó a sus familiares dentro. Si llega a tener un beneficio posterior a esta alianza se confirmará la hipótesis de que fue algo arreglado o que fue alguien más que sabía que esto iba a perjudicar a José Antonio Meade”, expuso.

Ante los rumores de un acuerdo político electoral y su influencia en Nueva Alianza, partido aliado del precandidato priista a la Presidencia José Antonio Meade Kuribreña, ayer su presidente Luis Castro Obregón rechazó todo “rastro de elbismo” tanto en el partido como en el SNTE después de su arresto en 2013.

En entrevista radiofónica, aseguró que nunca ha hablado con nadie de la Procuraduría General de la Justicia (PGR) y recordó que “el entorno cercano” a ella dio el apoyo a la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, no al priista Alfredo Del Mazo Maza. Incluso el ex candidato presidencial Gabriel Quadri aseguró que Elba Esther apoya a AMLO. “Continúan en esa ruta y adicionalmente las razones jurídicas son de salud y edad”, dijo Castro Obregón.

El abogado de “La Maestra”, Marco Antonio del Toro, coincidió en que la postura de un supuesto acuerdo con el Gobierno federal y el partido político es “absurda”. En entrevista con Aristegui Noticias, declaró que “muchas veces en México se pretende confundir lo político con lo jurídico […]. Aquí fue una batalla de más de 2 años [para conseguir el amparo para arresto domiciliario]”.

Agregó que Juan Díaz de la Torre, actual dirigente del SNTE, tendrá que comparecer ante el juez ya que “quienes tenían facultades para firmar cheques en el sindicato” eran él y otra persona en el área de finanzas.

“La acusación que se hace es que esos depósitos a esas cuentas constituyeron un desvío y un lavado de dinero… en ninguna de esas operaciones interviene la maestra Gordillo”, afirmó.

El analista político, Eduardo Huchím, determinó que temen que Elba Esther opere electoralmente, pero en contra de Enrique Peña Nieto y su partido político.

“¡Qué miedo le tienen el Gobierno federal y su partido a Elba Esther Gordillo, aislada sin Internet, teléfono ni visitas y vigilada con una tobillera GPS y decenas de policías federales! Y no, no sólo temen que se fugue, sino que opere electoralmente en contra de Peña. ¿Podrán evitarlo?”, tuiteó.

Imperio económico y político

“Vivo muy bien y no soy un ángel… pero nunca he robado ni matado”, aseguró Elba Esther Gordillo en 2003 al periódico estadounidense The Wall Street Journal, décadas después de que el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari la puso como líder magisterial.

Pero, quien fue absuelta de evasión fiscal en noviembre de 2016 mas no de lavado de dinero y delincuencia organizada, posee residencias en México y Estados Unidos, cuadros del pintor colombiano Fernando Botero, Diego Rivera, Francisco Toledo y María Izquierdo, así como montañas de ropa, joyas y accesorios de marcas y boutiques lujosas como Gucci, Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel y Prada. Tiene un anillo que compró por 350 mil dólares en Neiman Marcus.

Como documenta el libro Los socios de Elba Esther, del periodista Ricardo Raphael, en tiempos del PRI, la autonomía del SNTE era vulnerable. Pero los gobiernos panistas fueron muy generosos. Además de darle grandes sumas de dinero para el magisterio, le entregó control sobre el ISSSTE, Fovissste y Vicente Fox le donó la Lotería Nacional.

“Producto de la transición democrática mexicana, obtuvo un gran margen de discrecionalidad para manejar las cuotas del magisterio, los intereses que dejaron los fondos de pensión, las inversiones inmobiliarias del SNTE, los recursos que los gobernadores aportan al sindicato, los novedosos programas de la SEP y los negocios privados que se pueden hacer cuando uno cuenta con una red humana compuesta por tantos maestros”, escribió Raphael.

De 1990 al 2006, el SNTE y Elba Esther recibieron 200 mil millones de pesos de recursos públicos de los gobiernos, donaciones, traspasos, dinero para tiendas magisteriales y congresos, reportó el autor basado en documentos. Además, solo el 6 de noviembre del 2006, el ex Presidente Vicente Fox entregó al Fideicomiso de Vivienda Magisterial otros 100 mil millones de pesos.

Su gran patrimonio inmobiliario comenzó con una casa en el fraccionamiento Bosques de las Lomas, municipio de Huixquilucan, Estado de México. La compró en 1983 su ex esposo Francisco Arriola Urbina. Luego pasó a sus hijas. Tres años después la familia Gordillo adquirió una pequeña casa en la colonia Chapultepec Polanco, pero en 2007 fue demolida para construir un conjunto de varios departamentos.

Durante la década de los 90, Gordillo Morales compró una casa de descanso cerca de Cuautla, Morelos dentro del municipio de Olintepec. También adquirió dos residencias en Coronado Cays en San Diego, California, las cuales tienen un valor estimado de más de 8 millones de dólares.

De acuerdo con copias del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, obtenidas por la revista Proceso, entre “La Maestra”, su ex marido Francisco Arriola, sus hijas Maricruz Montelongo y la Senadora fallecida Mónica Arriola Urbina y otros familiares, como su mamá, Estela Morales, tienen al menos 61 posesiones en la Ciudad de México. Entre ellas, dos casas en la Anzures y otra en Bosque de las Lomas que fueron vendidas.

Su nieto, René Fujiwara, ex Diputado federal de Nueva Alianza, es propietario desde 2011 de una residencia en el fraccionamiento Chulavista, ubicado en San Diego, California. Othón Francisco de León Arriola, otro de los nietos, posee una casa también en el fraccionamiento Chulavista.

Si Elba Esther fue tan poderosa, concluyó el libro, es porque los maestros y el personal administrativo del SNTE la apoyaron; si fue poderosa fue porque los Presidentes de la República, gobernadores y presidentes municipales le entregaron el dinero a raudales.

Dinero que gastó, entre otras cosas, en visitas a los boutiques exclusivos. Hasta que la encarcelaron. Hasta que enfermó.