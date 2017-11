El PRD aprueba el Frente… pero con mensaje para Anaya: se debe elegir candidato democráticamente

Ciudad de México, (SinEmbargo). El Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aprobó participar con el Frente Ciudadano por México, junto al Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), con 10 votos en contra. Además avaló la plataforma electoral y el programa de gobierno del Frente.

Pero este convenio establece que el candidato presidencial del Frente deberá ser elegido a través de un proceso democrático, como ha pedido Miguel Ángel Mancera.

El día de ayer, Acción Nacional y el PRD realizaron su Consejo Nacional por separado, bajo la sombra de una foto de Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Mancera que ponía en duda el Frente.

En el PAN, inconformes protestaron durante la sesión del Consejo Nacional para exigir que no haya imposición de candidato presidencial. Demandan que la elección se haga abierta y no a puerta cerrada, como se pretende, con el fin de designar a Ricardo Anaya Cortés como abanderado.

Mancera ha urgido a que se dé a conocer cuanto antes el método para decidir candidato presidencial. “Ya se tomó una decisión. ¿Quién será el candidato, cómo se va a tomar esa decisión? Eso ya urge, se vuelve algo necesario”, dijo Mancera, quien no está afiliado al PRD pero quien será seguramente el candidato perredista del Frente.

El Consejo del PAN aprobó ir en coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano para las elecciones presidenciales de 2018. Con sólo un voto en contra, otorgado por el ex Gobernador de Nuevo León Fernando Canales Clariond.

Ayer, Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, defendió la conformación del Frente con el PAN y MC y pidió a los aspirantes a la candidatura presidencial mesura para no poner en riesgo la coalición.

Indicó que los intereses de los candidatos presidenciales son legítimos pero convocó a establecer un método de elección. “Les pido que trabajemos en unidad, que busquemos, efectivamente, que aquí se resuelva y haya cabida para las aspiraciones legitimas de todos aquellos que buscan un espacio de participación en este próximo proceso electoral”.

Jesús Zambrano y Jesús Ortega, los llamados “Chuchos”, aseguraron que una elección abierta no es posible. “La elección abierta no la vemos a estas alturas como una posibilidad real. Una lección abierta completamente en lo personal no tiene condiciones para realizarse, tendremos de aquí dos meses”, dijo Jesús.

Al interior del PRD hay inconformidad no sólo con el PAN, sino también con MC.